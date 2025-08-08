Цинічне судилище. Військовополонений боєць «Азову» отримав у Росії 21 рік позбавлення волі

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до 21 року ув’язнення в колонії суворого режиму бійця «Азову» Владислава Шпака з Мелітополя за нібито участь у терористичному угрупованні та проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності.
Головні тези:
- Боєць «Азову» отримав 21 рік ув'язнення в колонії суворого режиму в Росії за нібито участь у терористичному угрупованні.
- Російські слідчі кваліфікували службу бійця у Нацгвардії та вступ до загону спецпризначення як дії, спрямовані на терористичну діяльність.
- Шпак брав участь в обороні «Азовсталі», а пізніше здався в полон за наказом командування.
Військовополоненого бійця «Азову» засудили у Росії за службу у Нацгвардії
Зазначається, що російські слідчі факт підписання Шпаком у червні 2020 року контракту із Нацгвардією України та вступ до загону спеціального призначення «Азов» кваліфікували як «участь у терористичному угрупованні».
Військову підготовку, яку боєць проходив у квітні-червні 2021 року, російські силовики визначили, як «навчання для терористичної діяльності».
Повідомляється, що Шпак брав участь в обороні комбінату «Азовсталь», а через три місяці, 17 травня, здався в полон за наказом командування.
За даними видання, сам підсудний на запитання, чи відчуває він «після початку військового конфлікту» неприязнь до громадян та влади Російської Федерації, відповів: «До громадян — ні, до влади — так».
