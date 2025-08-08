Цинічне судилище. Військовополонений боєць «Азову» отримав у Росії 21 рік позбавлення волі

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до 21 року ув’язнення в колонії суворого режиму бійця «Азову» Владислава Шпака з Мелітополя за нібито участь у терористичному угрупованні та проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності.

Військовополоненого бійця «Азову» засудили у Росії за службу у Нацгвардії

Зазначається, що російські слідчі факт підписання Шпаком у червні 2020 року контракту із Нацгвардією України та вступ до загону спеціального призначення «Азов» кваліфікували як «участь у терористичному угрупованні».

Військову підготовку, яку боєць проходив у квітні-червні 2021 року, російські силовики визначили, як «навчання для терористичної діяльності».

Повідомляється, що Шпак брав участь в обороні комбінату «Азовсталь», а через три місяці, 17 травня, здався в полон за наказом командування.

Згідно з оголошеними у суді матеріалами, російським слідчим не вдалося встановити посаду бійця. У деяких документах слідства йдеться про те, що Шпак «виконував обов'язки кулеметника», в інших його називають «помічником гранатометника», а в третіх — «водієм-розвідником».

За даними видання, сам підсудний на запитання, чи відчуває він «після початку військового конфлікту» неприязнь до громадян та влади Російської Федерації, відповів: «До громадян — ні, до влади — так».