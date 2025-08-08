Циничное судилище. Военнопленный боец «Азова» получил в России 21 год лишения свободы
Циничное судилище. Военнопленный боец «Азова» получил в России 21 год лишения свободы

Шпак
Источник:  online.ua

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 21 году заключения в колонии строгого режима бойца «Азова» Владислава Шпака из Мелитополя за участие в террористической группировке и прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности.

Главные тезисы

  • Боец «Азова» Владислав Шпак был приговорен к 21 году заключения в колонии строгого режима в России за участие в террористической группировке.
  • Российские следователи квалифицировали службу Шпака в Нацгвардии и вступление в отряд спецназначения как действия, направленные на террористическую деятельность.
  • Шпак участвовал в защите комбината “Азовсталь” и после сдался в плен по приказу командования.

Военнопленного бойца «Азова» осудили в России за службу в Нацгвардии

Отмечается, что российские следователи факт подписания Шпаком в июне 2020 контракта с Нацгвардией Украины и вступление в отряд специального назначения «Азов» квалифицировали как «участие в террористической группировке».

Военную подготовку, которую боец проходил в апреле-июне 2021 года, российские силовики определили как «обучение для террористической деятельности».

Сообщается, что Шпак участвовал в обороне комбината "Азовсталь", а через три месяца, 17 мая, сдался в плен по приказу командования.

Согласно объявленным в суде материалам, российским следователям не удалось установить должность бойца. В некоторых документах следствия говорится, что Шпак «исполнял обязанности пулеметчика», в других его называют «помощником гранатометчика», а в третьих — «водителем-разведчиком».

По данным издания, сам подсудимый на вопрос, испытывает ли он «после начала военного конфликта» неприязнь к гражданам и властям Российской Федерации, ответил: «К гражданам — нет, к власти — да».

