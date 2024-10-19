Выжил во время теракта в Оленовке. Из плена РФ спасли азовца Сергея Алексеевича

Во время нового обмена пленными между Украиной и Россией, который состоялся ночью 18 октября, на родину вернулся выживший в теракте в Оленовке 30-летний воин "Азова" Сергей Алексеевич.
Главные тезисы
- Жена героя, Мария, боролась за спасение любимого на протяжении более двух лет и получила долгожданную новость ночью 18 октября.
- Старший сержант "Буйвол" из "Азова" рассказал, кого потерял во время теракта в Оленовке.
Боец "Азова" Алексеевич снова дома
Радостным известием поделилась жена героя Мария, которая много лет боролась за любимого и его спасение из вражеского плена.
Девушка рассказывает, что к ней позвонили из Координационного штаба по обращению с военнопленными и сообщили, что Сергея обменяли. По ее словам, это произошло 18 октября после 22:00.
Она также откровенно признается, что до сих пор не может поверить, что любимый дома, хотя и делала для его спасения все возможное более двух лет.
Старший сержант "Буйвол" из "Азова" рассказал, кого потерял во время теракта в Оленовке
Старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Буйвол" в интервью Online.UA рассказал о трех ближайших друзьях, убитых российскими захватчиками во время теракта в Оленовке.
Воин отметил, что его друг, переживший попадание в БТР, затем горел в нем, пережил "Азовсталь", бои в Мариуполе, служил вместе с "Буйволом" — не вернулся из Оленовки.
Российские оккупанты сожгли его заживо во время массового убийства пленных, которое произошло в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей Волновахской исправительной колонии №120.
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