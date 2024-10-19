Выжил во время теракта в Оленовке. Из плена РФ спасли азовца Сергея Алексеевича
Категория
Украина
Дата публикации

Выжил во время теракта в Оленовке. Из плена РФ спасли азовца Сергея Алексеевича

Выжил во время теракта в Оленовке. Из плена РФ спасли азовца Сергея Алексеевича
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Источник:  Украинская правда

Во время нового обмена пленными между Украиной и Россией, который состоялся ночью 18 октября, на родину вернулся выживший в теракте в Оленовке 30-летний воин "Азова" Сергей Алексеевич.

Главные тезисы

  • Жена героя, Мария, боролась за спасение любимого на протяжении более двух лет и получила долгожданную новость ночью 18 октября.
  • Старший сержант "Буйвол" из "Азова" рассказал, кого потерял во время теракта в Оленовке.

Боец "Азова" Алексеевич снова дома

Радостным известием поделилась жена героя Мария, которая много лет боролась за любимого и его спасение из вражеского плена.

Девушка рассказывает, что к ней позвонили из Координационного штаба по обращению с военнопленными и сообщили, что Сергея обменяли. По ее словам, это произошло 18 октября после 22:00.

Ночью позвонил по телефону Сергей. Мы не очень слышали друг друга. Вокруг было немного шумно, другие ребята говорили со своими родными. Насколько мне известно, утром их привезли в больницу. Сейчас проходят обследование, и я собираюсь ехать к Сергею, — рассказала Мария.

Она также откровенно признается, что до сих пор не может поверить, что любимый дома, хотя и делала для его спасения все возможное более двух лет.

Вообще это был сюрприз. Конечно, была надежда, что вернется Сергей. Но я до сих пор не могу поверить, что я не сплю, и что это действительно наконец-то случилось, — отмечает любимая героя.

Сергей Алексеевич в плену (Фото: скриншот)

Старший сержант "Буйвол" из "Азова" рассказал, кого потерял во время теракта в Оленовке

Старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Буйвол" в интервью Online.UA рассказал о трех ближайших друзьях, убитых российскими захватчиками во время теракта в Оленовке.

Воин отметил, что его друг, переживший попадание в БТР, затем горел в нем, пережил "Азовсталь", бои в Мариуполе, служил вместе с "Буйволом" — не вернулся из Оленовки.

Российские оккупанты сожгли его заживо во время массового убийства пленных, которое произошло в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей Волновахской исправительной колонии №120.

Трое лучших друзей — все трое сгорели в Оленовке. Вы видели фотографию "Махача", где он стоит рядом с Сашей Бабенко? Вот Саша Бабенко был одним из моих лучших друзей. Он сгорел в Оленовке. Коля Адам, Барановский Николай. Он тоже сгорел в Оленовке. И третий парень тоже… — отметил Буйвол.

"Махач", Бабенко и "Буйвол"

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