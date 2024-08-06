Живу холостую жизнь. Свободно ли сердце невероятного бойца "Буйвола" из "Азова"

Старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Буйвол" в интервью Online.UA откровенно признался, что пока не встретил свою настоящую любовь, однако верит, что в будущем у него будет счастливая и крепкая семья.

Почему "Буйвол" до сих пор остается холостяком

"Буйвол" пошел воевать добровольцем в 18 лет. Он не скрывает, что всегда понимал, что может погибнуть в любой момент на фронте.

Это была одна из главных причин, почему "Буйвол" не начинал серьезных отношений, чтобы не разбить сердце девушке, которая его полюбит.

Я всю жизнь живу всегда холостым. У меня никогда не было серьезных отношений. Почему так? Потому что с 18 лет я ушел на службу. И на службе я не хотел никаких серьезных отношений. Я понимал, чем это чревато. Я никогда не хотел, чтобы человек, который меня любит, потом страдал, если меня вдруг не станет. А сейчас найти себе девушку — это очень сложно. Особенно порядочную. Такую, как ты хочешь. Поэтому пока я холост. Да и в принципе я сам пока ничего не хочу. Просто живу свою холостую жизнь. "Буйвол" Старший сержант бригады НГУ "Азов"

Как можно познакомиться с невероятным "Буйволом"

Несмотря на это, воин отмечает, что девушки, которым он понравился, могут познакомиться с ним в Instagram.

Буйвол также подчеркнул, что в будущем хочет создать счастливую и крепкую семью, которую он будет защищать и о которой будет заботиться.

Отметим, в возрасте 18 лет он решил присоединиться к "Азову". После курса молодого бойца "Буйвол" сразу подписал контракт.

23 марта 2022 года "Буйвол" потерял левую ногу во время боев за Мариуполь. Полгода продолжалась реабилитация, затем защитник был списан в запас.

По ходатайству командира "Буйвол" подписал контракт, стал инструктором по огневой и тактической подготовке, учил молодых бойцов "Азова".