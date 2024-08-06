Живу холостяцьке життя. Чи вільне серце неймовірного бійця “Буйвола” з “Азова”

Старший сержант 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” із позивним “Буйвол” в інтерв'ю Online.UA відверто зізнався, що поки не зустрів своє справжнє кохання, однак вірить, що у майбутньому матиме щасливу та міцну сім'ю.

Чому “Буйвол” досі залишається холостяком

“Буйвол” пішов воювати добровольцем у 18 років. Він не приховує, що завжди усвідомлював, що може загинути у будь-який момент на фронті.

Це була одна з головних причин, чому “Буйвол” не починав серйозні стосунки, аби не розбити серце дівчині, яка його покохає.

Я все своє життя живу один. У мене ніколи не було серйозних стосунків. Чому так? Тому що з 18 років я пішов на службу. І на службі я не хотів ніяких серйозних стосунків. Я розумів, до чого це може призвести. Я ніколи не хотів, щоб людина, яка мене любить, потім страждала, якщо мене раптом не стане. А зараз знайти собі дівчину дуже складно. Тому я поки що сам. І взагалі, я поки що нічого не хочу. Просто живу своє холостяцьке життя. “Буйвол” Старший сержант бригади НГУ “Азов”

Як можна познайомитись з неймовірним “Буйволом”

Попри це, воїн зазначає, що дівчата, яким він сподобався, можуть познайомитися з ним в Instagram.

“Буйвол” також наголосив, що в майбутньому хоче створити щасливу та міцну сім’ю, яку він захищатиме та про яку буде піклуватися.

Зазначимо, у віці 18 років він вирішив приєднатися до “Азова”. Після курсу молодого бійця “Буйвол” одразу підписав контракт.

23 березня 2022 року “Буйвол” втратив ліву ногу під час боїв за Маріуполь. Пів року тривала реабілітація, згодом захисник був списаний у запас.

За клопотанням командира “Буйвол” підписав контракт, став інструктором по вогневій і тактичній підготовці, вчив молодих бійців “Азову”.