Мав робити селфі 24/7. “Буйвол” про піхотний кайф і гумор в “Азові”

Старший сержант 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” із позивним “Буйвол” в інтерв'ю Online.UA розповів про те, як Азовці цінують гумор та поділився однією з найкумедніших історій, яка трапилася з ним під час служби.
Головні тези:
- Служба в бригаді “Азов” тісно сплетена з гумором та жартами, що стимулює воїнів викладатися на всі 100% відсотків.
- “Буйвол” розповів про кумедний інцидент, який став для нього цінним життєвим досвідом.
- Воїн також пояснив, що таке піхотний кайф та чому він досі сумує за участю в бойових діях.
Служба в “Азові” не минає без гумору та жартів
Той період часу, коли “Буйвол” проходив курс молодого бійця, воїн згадує з усмішкою на вустах.
Одного разу він наважився підійти до свого сержанта та попросити, аби той зняв на відео процес підготовки до боїв.
За словами захисника, цілий тиждень поспіль йому справді довелося ходити з селфі-палицею, а точніше — з дерев'яним бруском, до якого прикріпили iPhone 6.
Ба більше, сержанти регулярно перевіряли “Буйвола”, щоб він постійно щось знімав.
Попри сором, воїн все зробив, як вимагали, та одразу ж засвоїв урок.
Чому “Буйвол” сумує за своїм піхотним минулим
Захищаючи батьківщину безпосередньо на фронті, “Буйвол” втратив ногу, а з нею й можливість брати участь у піхотних боях.
Наразі він з гордістю та сумом спостерігає за бійцями, які досі воюють, беруть участь у штурмах та знищують загарбників.
Як зазначає “Буйвол”, у піхоті йому дійсно вдавалося викладатися на всі 100%.
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