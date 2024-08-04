Должен был делать селфи 24/7. "Буйвол" о пехотном кайфе и юморе в "Азове"

Старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Буйвол" в интервью Online.UA рассказал о том, как Азовцы ценят юмор и поделился одной из самых забавных историй, случившихся с ним во время службы.

Служба в "Азове" не проходит без юмора и шуток

В тот период времени, когда "Буйвол" проходил курс молодого бойца, воин вспоминает с улыбкой на устах.

Однажды он решился подойти к сержанту и попросить, чтобы тот снял на видео процесс подготовки к боям.

Я ему говорю: “Вы можете, пожалуйста, видосиков наснимать, как я буду бегать, прыгать?” Он такой: “Да-да, конечно, наснимаем”. Вечером ко мне приходят два сержанта с палкой, с обычным бруском деревянным. Берут мой телефон, привязывают его к этой палке. Привязывают к нему powerbank. Говорят: “Ты теперь целую неделю должен ходить 24 часа в сутки с этой палкой. У тебя будет селфи-палка, чтобы ты понимал, что война — это не видео постоянное, а это упорная работа над собой”. "Буйвол" Старший сержант бригады НГУ "Азов"

По словам защитника, целую неделю ему действительно пришлось ходить с селфи-палкой, а точнее — с деревянным бруском, к которому прикрепили iPhone 6.

Более того, сержанты регулярно проверяли "Буйвола", чтобы он постоянно что-то снимал.

Несмотря на стыд, воин сделал все, как требовали, и сразу же усвоил урок.

Почему "Буйвол" скучает по своему пехотному прошлому

“Азов” — это постоянные какие-то веселые воспоминания, нету каких-то таких, знаешь, грустных. Нет, грустные воспоминания есть уже непосредственно на войне, а вот именно во время службы, то такого нет. Нет такого, чтобы мы грустили. Мы постоянно радовались тому, что мы служим, радовались своей работе, принимали ее, любили и мы кайфовали от своей жизни. Поделиться

Защищая родину непосредственно на фронте, “Буйвол” потерял ногу, а с ней и возможность участвовать в пехотных боях.

Сейчас он с гордостью и грустью наблюдает за бойцами, которые до сих пор воюют, участвуют в штурмах и уничтожают захватчиков.

Для меня это сложно. Смотреть за этим всем, наблюдать, потому что я тоже хочу это делать, но я уже не могу. Да, сейчас там многие скажут: да ты ж там можешь поехать на дронах. Но я уже вкусил пехотный кайф. Это для меня уже не будет кайф того, что я там, знаешь, где-то что-то сделал, чем обхитрить врага во время боя. "Буйвол" Старший сержант бригады НГУ "Азов"

Как отмечает “Буйвол”, в пехоте ему действительно удавалось выкладываться на все 100%.