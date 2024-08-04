Должен был делать селфи 24/7. "Буйвол" о пехотном кайфе и юморе в "Азове"

Старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Буйвол" в интервью Online.UA рассказал о том, как Азовцы ценят юмор и поделился одной из самых забавных историй, случившихся с ним во время службы.
Главные тезисы
- Служба в бригаде "Азов" тесно связана с юмором и шутками, что стимулирует воинов выкладываться на все 100% процентов.
- "Буйвол" рассказал о забавном инциденте, который стал для него ценным жизненным опытом.
- Воин также объяснил, что такое пехотный кайф и почему он до сих пор скучает по участию в боевых действиях.
Служба в "Азове" не проходит без юмора и шуток
В тот период времени, когда "Буйвол" проходил курс молодого бойца, воин вспоминает с улыбкой на устах.
Однажды он решился подойти к сержанту и попросить, чтобы тот снял на видео процесс подготовки к боям.
По словам защитника, целую неделю ему действительно пришлось ходить с селфи-палкой, а точнее — с деревянным бруском, к которому прикрепили iPhone 6.
Более того, сержанты регулярно проверяли "Буйвола", чтобы он постоянно что-то снимал.
Несмотря на стыд, воин сделал все, как требовали, и сразу же усвоил урок.
Почему "Буйвол" скучает по своему пехотному прошлому
Защищая родину непосредственно на фронте, “Буйвол” потерял ногу, а с ней и возможность участвовать в пехотных боях.
Сейчас он с гордостью и грустью наблюдает за бойцами, которые до сих пор воюют, участвуют в штурмах и уничтожают захватчиков.
Как отмечает “Буйвол”, в пехоте ему действительно удавалось выкладываться на все 100%.
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