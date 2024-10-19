Вижив під час теракту в Оленівці. З полону РФ врятували азовця Сергія Алєксєєвича

Під час нового обміну полоненими між Україною та Росією, який відбувся вночі 18 жовтня, на батьківщину повернувся 30-річний воїн "Азову" Сергій Алєксєєвич, який вижив у теракті в Оленівці.
Головні тези:
- Дружина героя, Марія, боролася за порятунок коханого протягом понад двох років та отримала чудову новину вночі 18 жовтня.
- Старший сержант “Буйвол” із “Азова” розповів, кого втратив під час теракту в Оленівці.
Боєць “Азову” Алєксєєвич знову вдома
Радісною звісткою поділилася дружина героя Марія, яка багато років боролася за коханого та його порятунок з ворожого полону.
Дівчина розповідає, що до неї зателефонували з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і повідомили, що Сергія обміняли. За її словами, це сталося 18 жовтня після 22:00.
Вона також відверто зізнається, що досі не може повірити, що коханий вдома, хоча й робила задля його порятунку усе можливе понад 2 роки поспіль.
Старший сержант “Буйвол” із “Азова” розповів, кого втратив під час теракту в Оленівці
Старший сержант 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” із позивним “Буйвол” в інтерв'ю Online.UA розповів про трьох найближчих друзів, яких вбили російські загарбники під час теракту в Оленівці.
Воїн зазначив, що його друг, який пережив влучання у БТР, потім горів у ньому, пережив “Азовсталь”, бої в Маріуполі, служив разом з “Буйволом” — не повернувся з Оленівки.
Російські окупанти спалили його живцем під час масового вбивства полонених, яке відбулося у ніч на 29 липня 2022 року на території колишньої Волноваської виправної колонії №120.
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