Вижив під час теракту в Оленівці. З полону РФ врятували азовця Сергія Алєксєєвича
Категорія
Україна
Дата публікації

Вижив під час теракту в Оленівці. З полону РФ врятували азовця Сергія Алєксєєвича

Марія Алєксєєвич
Джерело:  Українська правда

Під час нового обміну полоненими між Україною та Росією, який відбувся вночі 18 жовтня, на батьківщину повернувся 30-річний воїн "Азову" Сергій Алєксєєвич, який вижив у теракті в Оленівці.

Головні тези:

  • Дружина героя, Марія, боролася за порятунок коханого протягом понад двох років та отримала чудову новину вночі 18 жовтня.
  • Старший сержант “Буйвол” із “Азова” розповів, кого втратив під час теракту в Оленівці.

Боєць “Азову” Алєксєєвич знову вдома

Радісною звісткою поділилася дружина героя Марія, яка багато років боролася за коханого та його порятунок з ворожого полону.

Дівчина розповідає, що до неї зателефонували з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і повідомили, що Сергія обміняли. За її словами, це сталося 18 жовтня після 22:00.

Вночі зателефонував Сергій. Ми не дуже чули одне одного. Навколо було трішки було галасливо, інші хлопці говорили зі своїми рідними. Наскільки мені відомо, на ранок їх привезли в лікарню. Зараз проходять обстеження, і я збираюся їхати до Сергія, — розповіла Марія.

Вона також відверто зізнається, що досі не може повірити, що коханий вдома, хоча й робила задля його порятунку усе можливе понад 2 роки поспіль.

Взагалі це був сюрприз. Звичайно, була надія, що повернеться Сергій. Але я досі не можу повірити, що я не сплю, і що це дійсно нарешті сталося, — зазначає кохана героя.

Сергій Алєксєєвич у полоні (Фото: скриншот)

Старший сержант “Буйвол” із “Азова” розповів, кого втратив під час теракту в Оленівці

Старший сержант 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” із позивним “Буйвол” в інтерв'ю Online.UA розповів про трьох найближчих друзів, яких вбили російські загарбники під час теракту в Оленівці.

Воїн зазначив, що його друг, який пережив влучання у БТР, потім горів у ньому, пережив “Азовсталь”, бої в Маріуполі, служив разом з “Буйволом” — не повернувся з Оленівки.

Російські окупанти спалили його живцем під час масового вбивства полонених, яке відбулося у ніч на 29 липня 2022 року на території колишньої Волноваської виправної колонії №120.

Троє найкращих друзів — всі троє згоріли в Оленівці. Ви бачили фотографію “Махача”, де він стоїть поруч з Сашком Бабенком? Ось Сашко Бабенко був одним з моїх найкращих друзів. Він згорів в Оленівці. Коля “Адам”, Барановський Микола. Він теж згорів в Оленівці. І третій хлопець теж… — зазначив “Буйвол”.

“Махач”, Бабенко та “Буйвол”

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