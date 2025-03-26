Российский суд цинично вынес приговоры 23 украинским военнопленным-азовцам

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону осудил пленных украинских военных, в разные годы служивших в полку "Азов". Все они планируют оспорить приговор.
Главные тезисы
- Российский суд вынес приговоры 23 украинским военнопленным-азовцам, обвиняемым в насильственном захвате власти и организации террористической деятельности.
- Украинские военные, служившие в полку “Азов”, планируют оспорить приговоры, утверждая факты фальсификации показаний и унизительное обращение в суде.
- Некоторые украинские пленные получили реальные сроки до 22 лет тюрьмы.
В России незаконно приговорили к долгим срокам заключения 23 "азовца"
Обвинения против пленных украинцев основывались на том, что все они в разное время служили в "Азове" и выражали "негативное отношение к русскоязычному населению", а также придерживались "проукраинских радикальных взглядов".
В частности, некоторые бойцы обороняли Мариуполь и комбинат "Азовсталь", другие на момент российского вторжения уже покинули службу и были задержаны дома или во время фильтрации.
Украинцев обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса РФ (всех по двум, а некоторым и по третьей):
насильственный захват власти (ч. 4 ст. 35, ст. 278 УК РФ),
организация деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 205.5 УК РФ),
прохождение обучения для террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ).
Обвинение базируется на том, что решением Верховного Суда РФ "Азов" признан террористической организацией 2 августа 2022 г. по требованию Генеральной прокуратуры РФ.
Реальные сроки получили 12 человек, еще 11 фигурантов дела приговорили к заочным срокам.
К 22 годам колонии строгого режима приговорили:
Ярослава Ждамарова,
Александра Мероченца,
Никиту Тимонина,
Александра Мухина,
Олега Тишкула,
Артур Греческий.
К 20 годам тюрьмы приговорили:
Александра Ирха,
Артема Гребешкова.
К 17 годам лишения свободы приговорен Олег Межгородский.
К 13 годам колонии строгого режима приговорен Олег Жарков.
19 и 23 года лишения свободы в колонии строгого режима был назначен Анатолий Грицик и Алексей Смыков.
13 лет исправительной колонии общего режима получили:
Елена Бондарчук,
Лилия Паврианидис,
Елена Аврамова,
Ирина Могитич,
Владислава Майборода,
Марина Текин,
Нина Бондаренко.
14 лет исправительной колонии общего режима назначили Лилию Руденко и Натальи Гольфинер. Женщины судили заочно. В сентябре прошлого года всех девятерых освободили во время обмена пленными. Сообщается, что восемь женщин работали кухарками в "Азове", еще одна была руководительницей продовольственного состава до января 2022 года.
Относительно погибшего в ростовском СИЗО Александра Ищенко дело закрыли, приговор ему не вынесли. В российских документах, передавших вместе с телом погибшего, указано, что "причина смерти не установлена". Офис генпрокурора Украины расследует жестокое обращение с украинскими пленниками.
В суде обвиняемые неоднократно заявляли о фальсификации их показаний, допросах без адвокатов, унизительном обращении, отказе в медицинской помощи и пытках.
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