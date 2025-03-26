Российский суд цинично вынес приговоры 23 украинским военнопленным-азовцам

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону осудил пленных украинских военных, в разные годы служивших в полку "Азов". Все они планируют оспорить приговор.

В России незаконно приговорили к долгим срокам заключения 23 "азовца"

Обвинения против пленных украинцев основывались на том, что все они в разное время служили в "Азове" и выражали "негативное отношение к русскоязычному населению", а также придерживались "проукраинских радикальных взглядов".

В частности, некоторые бойцы обороняли Мариуполь и комбинат "Азовсталь", другие на момент российского вторжения уже покинули службу и были задержаны дома или во время фильтрации.

Украинцев обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса РФ (всех по двум, а некоторым и по третьей):

насильственный захват власти (ч. 4 ст. 35, ст. 278 УК РФ),

организация деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 205.5 УК РФ),

прохождение обучения для террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ).

Обвинение базируется на том, что решением Верховного Суда РФ "Азов" признан террористической организацией 2 августа 2022 г. по требованию Генеральной прокуратуры РФ.

Реальные сроки получили 12 человек, еще 11 фигурантов дела приговорили к заочным срокам.

К 22 годам колонии строгого режима приговорили:

Ярослава Ждамарова,

Александра Мероченца,

Никиту Тимонина,

Александра Мухина,

Олега Тишкула,

Артур Греческий.

К 20 годам тюрьмы приговорили:

Александра Ирха,

Артема Гребешкова.

К 17 годам лишения свободы приговорен Олег Межгородский.

К 13 годам колонии строгого режима приговорен Олег Жарков.

19 и 23 года лишения свободы в колонии строгого режима был назначен Анатолий Грицик и Алексей Смыков.

Одиннадцати фигурантам дела, вернувшихся в Украину в рамках обмена пленными, приговоры вынесли заочно. В частности, Давида Касаткина и Дмитрия Лабинского заочно приговорили к 23 годам колонии строгого режима. Поделиться

13 лет исправительной колонии общего режима получили:

Елена Бондарчук,

Лилия Паврианидис,

Елена Аврамова,

Ирина Могитич,

Владислава Майборода,

Марина Текин,

Нина Бондаренко.

14 лет исправительной колонии общего режима назначили Лилию Руденко и Натальи Гольфинер. Женщины судили заочно. В сентябре прошлого года всех девятерых освободили во время обмена пленными. Сообщается, что восемь женщин работали кухарками в "Азове", еще одна была руководительницей продовольственного состава до января 2022 года.

Относительно погибшего в ростовском СИЗО Александра Ищенко дело закрыли, приговор ему не вынесли. В российских документах, передавших вместе с телом погибшего, указано, что "причина смерти не установлена". Офис генпрокурора Украины расследует жестокое обращение с украинскими пленниками.

В суде обвиняемые неоднократно заявляли о фальсификации их показаний, допросах без адвокатов, унизительном обращении, отказе в медицинской помощи и пытках.