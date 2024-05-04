Украинского военнопленного в РФ незаконно приговорили к 18 годам за решеткой

В Ростовской области украинского военнопленного Владислава Плахотника незаконно приговорили к 18 годам лишения свободы.

Приговор военнопленному украинцу в РФ

Российское издание "Настоящее время" сообщает, что Владислава Плахотника признали "виновным" в деятельности террористической организации и прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности.

Российская прокуратура считает, что в июле 2023 года 18-летний Плахотник заключил контракт о прохождении военной службы в батальоне "Азов", после чего был направлен в учебный центр Вооруженных сил Украины.

После обучения до декабря прошлого года он участвовал в боевых действиях Луганской области.

По приговору российского суда первые три года Плахотник проведет в тюрьме, остальное – в исправительной колонии строгого режима.

В России подразделение Национальной гвардии Украины "Азов" в августе 2022 года признали "террористической организацией".

Незаконные суды над украинскими военными

По подсчетам российского издания "Верстка", с начала полномасштабного вторжения России в Украину российские суды на временно оккупированных территориях незаконно вынесли более 160 приговоров украинским военным.

Средний срок лишения свободы, незаконно назначаемый украинским пленным, — 21 год.

А минимальный срок, назначаемый украинским военным, — восемь лет колонии.