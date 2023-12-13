РФ приговорила к 18 годам заключения украинского военного Антона Байдракова
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Мир
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РФ приговорила к 18 годам заключения украинского военного Антона Байдракова

Суд
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Источник:  online.ua

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес "приговор" военнослужащему ВСУ Антону Байдракову. Согласно приговору, его приговорили к 18 годам лишения свободы.

Что известно об заключении Россией Антона Байдракова

Военного в России судили по четырем статьям УК РФ – прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности, насильственное захват власти, убийство и жестокое обращение с гражданским населением.

По данным Генпрокуратуры России, Байдраков был назначен 18 лет лишения свободы - сначала в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

По версии обвинения, Байдраков в марте 2022 якобы удерживал местную жительницу Мариуполя на территории промышленной зоны, а затем убил ее.

Российское следствие утверждает, что Байдраков якобы "прошел обучение навыкам ведения боевых действий" с целью "насильственного захвата власти и смены конституционного строя" в самопровозглашенной "ДНР".

РФ не впервые осуждает украинских военных

В России впервые осудили украинского военного в ноябре 2023 года. Южный окружной военный суд приговорил военнопленного Антона Чередника к 19 годам исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Муж служил в морской пехоте, в апреле 2022 оказался в плену во время боев за Мариуполь.

Также украинских военных судят террористические группировки "Луганская народная республика" и "Донецкая народная республика". За сентябрь 2023 оккупанты осудили 21 украинского военного, за октябрь - 24. В ноябре - 22, декабре - 5.

В оккупированных РФ частях Донецкой и Луганской областей украинских военных "обвиняют" и "судят" так называемые суды по одинаковым сценариям, это или убийство гражданских из-за неприязни, покушения на убийство или повреждение имущества.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркивает такие "суды" нарушение права на справедливый судебный процесс.

Эти приговоры суда "ДНР" грубое нарушение Третьей Женевской конвенции в части права пленных на справедливый суд и недопущение пыток, их можно считать военным преступлением. Донетчина является частью Украины в международно-признанных границах, на них распространяется юрисдикция украинских судов. Только они имеют право осуществлять правосудие на этой территории, уточнил Дмитрий Лубинец.

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