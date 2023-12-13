РФ приговорила к 18 годам заключения украинского военного Антона Байдракова

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес "приговор" военнослужащему ВСУ Антону Байдракову. Согласно приговору, его приговорили к 18 годам лишения свободы.

Что известно об заключении Россией Антона Байдракова

Военного в России судили по четырем статьям УК РФ – прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности, насильственное захват власти, убийство и жестокое обращение с гражданским населением.

По данным Генпрокуратуры России, Байдраков был назначен 18 лет лишения свободы - сначала в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

По версии обвинения, Байдраков в марте 2022 якобы удерживал местную жительницу Мариуполя на территории промышленной зоны, а затем убил ее.

Российское следствие утверждает, что Байдраков якобы "прошел обучение навыкам ведения боевых действий" с целью "насильственного захвата власти и смены конституционного строя" в самопровозглашенной "ДНР".

РФ не впервые осуждает украинских военных

В России впервые осудили украинского военного в ноябре 2023 года. Южный окружной военный суд приговорил военнопленного Антона Чередника к 19 годам исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Муж служил в морской пехоте, в апреле 2022 оказался в плену во время боев за Мариуполь.

Также украинских военных судят террористические группировки "Луганская народная республика" и "Донецкая народная республика". За сентябрь 2023 оккупанты осудили 21 украинского военного, за октябрь - 24. В ноябре - 22, декабре - 5.

В оккупированных РФ частях Донецкой и Луганской областей украинских военных "обвиняют" и "судят" так называемые суды по одинаковым сценариям, это или убийство гражданских из-за неприязни, покушения на убийство или повреждение имущества.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркивает такие "суды" нарушение права на справедливый судебный процесс.