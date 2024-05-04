Українського військовополоненого у РФ незаконно засудили до 18 років за ґратами

У Ростовській області українського військовополоненого Владислава Плахотника незаконно засудили до 18 років позбавлення волі.

Засудження військовополоненого українця в РФ

Російське видання “Настоящее время” повідомляє, що Владислава Плахотника визнали “винним” у діяльності терористичної організації та проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності.

Російська прокуратура вважає, що в липні 2023 року 18-річний Плахотник уклав контракт про проходження військової служби у батальйоні "Азов", після чого був направлений до навчального центру Збройних сил України.

Після навчання до грудня минулого року він брав участь у бойових діях у Луганській області.

За вироком російського суду, перші три роки Плахотник проведе у в'язниці, решту – у виправній колонії суворого режиму.

У Росії підрозділ Національної гвардії України "Азов" серпні 2022 року визнали “терористичною організацією”.

Незаконні суди над українськими військовими

За підрахунками російського видання "Верстка", від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські суди на тимчасово окупованих територіях незаконно винесли понад 160 вироків українським військовим.

Середній термін позбавлення волі, який незаконно призначали українським полоненим, — 21 рік.

А мінімальний термін, який призначали українському військовому, — вісім років колонії.