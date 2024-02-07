В окупованому Донецьку незаконно засудили 33 українських полонених

Так званий «Верховний суд» терористичного угруповання «ДНР» засудив 33 українських військових із 36-ї бригади морської піхоти ВМС України та 17-ї танкової бригади ЗСУ до позбавлення волі на терміни від 27 до 29 років у колонії суворого режиму.

РФ ув’язнила українських військових

Генпрокуратура РФ заявляє, що українських полонених визнали “винними“ за статтями про жорстоке поводження з цивільним населенням, вбивство, замах на вбивство та навмисне пошкодження чужого майна.

У РФ заявляють, що українські військові в перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, з 24 лютого по 10 березня 2022 року, нібито обстріляли житлові будинки в населених пунктах Сартана, Саханка, Талаківка, Старий Крим, Заїченко та Дзержинське в Донецькій області.

В результаті загинув 17-річний мирний житель, заподіяно контузію головного мозку жінці, пошкоджено та знищено 42 домоволодіння та два цивільні транспортні засоби, — заявляють у РФ. Поширити

36-та бригада морської піхоти ЗСУ брала участь у захисті Маріуполя на початку повномасштабної війни. Багато військовослужбовців потрапили до російського полону.

Скільки українців знаходиться у російському полоні

Станом на листопад 2023 року у російському полоні перебували щонайменше 4337 українців, з них 3574 осіб — це військові, і ще 763 — цивільні.

За даними МВС, зниклих безвісти військових 15 тисяч, а цивільних — 11 тисяч.

З того часу між РФ та Україною відбулося ще два обміни.

3 січня відбувся найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими: звільнено 230 українців та українок.

31 січня відбувся 50-ий обмін полоненими: Україна повернула ще 207 людей. Серед них 95 представників Збройних Сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та один представник Національної поліції України.