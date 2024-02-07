В окупованому Донецьку незаконно засудили 33 українських полонених
Категорія
Україна
Дата публікації

В окупованому Донецьку незаконно засудили 33 українських полонених

Полон
Джерело:  online.ua

Так званий «Верховний суд» терористичного угруповання «ДНР» засудив 33 українських військових із 36-ї бригади морської піхоти ВМС України та 17-ї танкової бригади ЗСУ до позбавлення волі на терміни від 27 до 29 років у колонії суворого режиму.

РФ ув’язнила українських військових

Генпрокуратура РФ заявляє, що українських полонених визнали “винними“ за статтями про жорстоке поводження з цивільним населенням, вбивство, замах на вбивство та навмисне пошкодження чужого майна.

У РФ заявляють, що українські військові в перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, з 24 лютого по 10 березня 2022 року, нібито обстріляли житлові будинки в населених пунктах Сартана, Саханка, Талаківка, Старий Крим, Заїченко та Дзержинське в Донецькій області.

В результаті загинув 17-річний мирний житель, заподіяно контузію головного мозку жінці, пошкоджено та знищено 42 домоволодіння та два цивільні транспортні засоби, — заявляють у РФ.

36-та бригада морської піхоти ЗСУ брала участь у захисті Маріуполя на початку повномасштабної війни. Багато військовослужбовців потрапили до російського полону.

Скільки українців знаходиться у російському полоні

Станом на листопад 2023 року у російському полоні перебували щонайменше 4337 українців, з них 3574 осіб — це військові, і ще 763 — цивільні.

За даними МВС, зниклих безвісти військових 15 тисяч, а цивільних — 11 тисяч.

З того часу між РФ та Україною відбулося ще два обміни.

3 січня відбувся найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими: звільнено 230 українців та українок.

31 січня відбувся 50-ий обмін полоненими: Україна повернула ще 207 людей. Серед них 95 представників Збройних Сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та один представник Національної поліції України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Маріуполі росіяни за тиждень засудили 11 полонених українців — Андрющенко
В'язниця
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
РФ засудила до 18 років увʼязнення українського військового Антона Байдракова
Суд
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Тату, я живий!". Щемке відео зустрічі наших героїв після пекла російського полону
Обмін полоненими

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?