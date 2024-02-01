"Тату, я живий!". Щемке відео зустрічі наших героїв після пекла російського полону

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Категорія
Україна
Дата публікації

"Тату, я живий!". Щемке відео зустрічі наших героїв після пекла російського полону

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Джерело:  online.ua
Обмін полоненими

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Знімальна команда online.ua брала участь у зустрічі українських героїв під час 50-го обміну військовополоненими. Напередодні додому повернулись 207 українських військових, з них 40 поранених та важкохворих. Деякі з них пройшли майже 2 роки пекла у російському полоні. Україна ж зустрічає своїх героїв обіймами, прапорами і оплесками.
Ділимось з вами відео, для якого непотрібні коментарі.

Поверненння українських полонених

Спілкуючись зі звільненими з полону військовими, з перших слів розумієш, у якій ізоляції вони знаходились. Хлопці питають, чи Запоріжжя — це Україна, а коли нарешті телефонують рідним (іноді це перша розмова за 2 роки полону!), то питають, як почувають себе літні батьки, де їхні побратими.

Я вірю вже, нарешті. Багато казали, що вже додому, додому. Кожен раз, як ми кудись виїжджали, нам казали — на обмін. Ми приїжджали в інше місце і це все знову. Я не знаю, слів ніяких не маю. У шоці просто, — каже один зі звільнених українських військових, обіймаючи нашого кореспондента.

Виходячи з автобусу, захисники падають і цілують землю, плачуть від щастя, обіймаючи побратимів.

Ніхто не стримує емоцій: виснажені та схудлі, вони усміхаються і вперше телефонують рідним. Близькі захисників плачуть, почувши від них довгоочікувану фразу: “Я вдома”.

Тато, це я, Ігор. Я вже в Україні, мене обміняли. Я живий, все нормально, тато, — телефонує батьку один зі звільнених полонених, ледь стримуючи сльози.

З українськими прапорами на плечах, вони вони разом співають гімн — нарешті його можна заспівати на рідній землі.

Автобус від’їжджає, а уздовж дороги стоять прості українці — побачивши звільнених полонених, вони вийшли їм на зустріч, тримаючи українські прапори та вітаючи героїв.

Захисник написав вірш після звільнення з полону

Звільнений з полону Валерій Васильєв, який був у ворожій неволі довгих півтора роки, написав такі рядки:

Нарешті я вдома, хвала небесам,
Цей присмак і запах свободи!
Я дивлюсь — і не вірю власним очам
На красу Батьківщини природи.

Тут жовті лани і небесна блакить
Поєднанні в стяг гармонійно.
Ну як же тут можна тебе не любить?
Ти ненько моя, Україно!

Цю радості мить півтора роки чекав,
Та вірив, завжди сподівався.
Ось і для мене час щастя настав:
Так довго назад повертався!

Щоб нарешті вголос заспівати рядки,
Що не вмерли слава і воля,
Що нарешті і нам, полонені брати,
Волі всміхнулася доля.

Я вдячний Народу, друзям, сім’ї,
Що про нас не забула країна,
Низький вам уклін до самої землі.
Хай квітне моя Батьківщина!

Хто повернувся додому

За даними пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, серед врятованих військовослужбовців:

  • 95 представників Збройних Сил України,

  • 56 нацгвардійців,

  • 26 прикордонників,

  • 29 воїнів Територіальної оборони

  • один представник Національної поліції України.

Зокрема:

  • 180 воїнів, які повернулись додому — з рядового та сержантського складу;

  • 27 українських офіцерів.

  • найстаршому зі звільнених воїнів 61 рік, а наймолодшому невдовзі виповниться 21.

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