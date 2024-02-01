"Папа, я жив!". Щемительное видео встречи наших героев после ада российского плена

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Категория
Украина
Дата публикации

"Папа, я жив!". Щемительное видео встречи наших героев после ада российского плена

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Источник:  online.ua
Обмен пленными

Содержание

Съемочная команда online.ua принимала участие во встрече украинских героев во время 50-го обмена военнопленными. Накануне домой вернулись 207 украинских военных, из них 40 раненых и тяжелобольных. Некоторые из них прошли почти 2 года ада в российском плену. Украина же встречает своих героев объятиями, флагами и аплодисментами.
Делимся с вами видео, для которого не нужны комментарии.

Возвращение украинских пленных

Общаясь с освобожденными из плена военными, с первых слов понимаешь, в какой изоляции они находились. Ребята спрашивают, есть ли Запорожье Украиной, а когда наконец звонят родным (иногда это первый разговор за 2 года плена!), то спрашивают, как чувствуют себя пожилые родители, где их собратья.

Я верю уже, наконец. Многие говорили, что уже домой, домой. Каждый раз, когда мы куда-то уезжали, нам говорили — на обмен. Мы приезжали в другое место и это все снова. Я не знаю, слов никаких нет. В шоке просто, — говорит один из освобожденных украинских военных, обнимая нашего корреспондента.

Выходя из автобуса, защитники падают и целуют землю, плачут от счастья, обнимая собратьев.

Никто не сдерживает эмоций: истощенные и похудевшие, они улыбаются и впервые звонят по телефону родным. Близкие защитников плачут, услышав от них долгожданную фразу: "Я дома".

Па, это я, Игорь. Я уже в Украине, меня обменяли. Я жив, все нормально, папа, — звонит отцу один из освобожденных пленных, едва сдерживая слезы.

С украинскими флагами на плечах, они вместе поют гимн — наконец-то его можно спеть на родной земле.

Автобус уезжает, а вдоль дороги стоят простые украинцы — при виде освобожденных пленных они вышли им на встречу, держа украинские флаги и поздравляя героев.

Защитник написал стихотворение после освобождения из плена

Освобожденный из плена Валерий Васильев, находившийся во вражеской неволе долгих полтора года, написал следующие строки:

Нарешті я вдома, хвала небесам,
Цей присмак і запах свободи!
Я дивлюсь — і не вірю власним очам
На красу Батьківщини природи.

Тут жовті лани і небесна блакить
Поєднанні в стяг гармонійно.
Ну як же тут можна тебе не любить?
Ти ненько моя, Україно!

Цю радості мить півтора роки чекав,
Та вірив, завжди сподівався.
Ось і для мене час щастя настав:
Так довго назад повертався!

Щоб нарешті вголос заспівати рядки,
Що не вмерли слава і воля,
Що нарешті і нам, полонені брати,
Волі всміхнулася доля.

Я вдячний Народу, друзям, сім’ї,
Що про нас не забула країна,
Низький вам уклін до самої землі.
Хай квітне моя Батьківщина!

Кто вернулся домой

По данным прессслужбы Координационного штаба по обращению с военнопленными, среди спасенных военнослужащих:

  • 95 представителей Вооруженных Сил Украины,

  • 56 нацгвардейцев,

  • 26 пограничников,

  • 29 воинов Территориальной обороны

  • один представитель Национальной полиции.

В частности:

  • 180 вернувшихся домой — из рядового и сержантского состава;

  • 27 украинских офицеров.

  • самому старшему из освобожденных воинов 61 год, а самому младшему вскоре исполнится 21 год.

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