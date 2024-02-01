Съемочная команда online.ua принимала участие во встрече украинских героев во время 50-го обмена военнопленными. Накануне домой вернулись 207 украинских военных, из них 40 раненых и тяжелобольных. Некоторые из них прошли почти 2 года ада в российском плену. Украина же встречает своих героев объятиями, флагами и аплодисментами. Делимся с вами видео, для которого не нужны комментарии.

Возвращение украинских пленных

Общаясь с освобожденными из плена военными, с первых слов понимаешь, в какой изоляции они находились. Ребята спрашивают, есть ли Запорожье Украиной, а когда наконец звонят родным (иногда это первый разговор за 2 года плена!), то спрашивают, как чувствуют себя пожилые родители, где их собратья.

Я верю уже, наконец. Многие говорили, что уже домой, домой. Каждый раз, когда мы куда-то уезжали, нам говорили — на обмен. Мы приезжали в другое место и это все снова. Я не знаю, слов никаких нет. В шоке просто, — говорит один из освобожденных украинских военных, обнимая нашего корреспондента. Поделиться

Выходя из автобуса, защитники падают и целуют землю, плачут от счастья, обнимая собратьев.

Никто не сдерживает эмоций: истощенные и похудевшие, они улыбаются и впервые звонят по телефону родным. Близкие защитников плачут, услышав от них долгожданную фразу: "Я дома".

Па, это я, Игорь. Я уже в Украине, меня обменяли. Я жив, все нормально, папа, — звонит отцу один из освобожденных пленных, едва сдерживая слезы. Поделиться

С украинскими флагами на плечах, они вместе поют гимн — наконец-то его можно спеть на родной земле.

Автобус уезжает, а вдоль дороги стоят простые украинцы — при виде освобожденных пленных они вышли им на встречу, держа украинские флаги и поздравляя героев.

Защитник написал стихотворение после освобождения из плена

Освобожденный из плена Валерий Васильев, находившийся во вражеской неволе долгих полтора года, написал следующие строки:

Нарешті я вдома, хвала небесам,

Цей присмак і запах свободи!

Я дивлюсь — і не вірю власним очам

На красу Батьківщини природи.

Тут жовті лани і небесна блакить

Поєднанні в стяг гармонійно.

Ну як же тут можна тебе не любить?

Ти ненько моя, Україно!

Цю радості мить півтора роки чекав,

Та вірив, завжди сподівався.

Ось і для мене час щастя настав:

Так довго назад повертався!

Щоб нарешті вголос заспівати рядки,

Що не вмерли слава і воля,

Що нарешті і нам, полонені брати,

Волі всміхнулася доля.

Я вдячний Народу, друзям, сім’ї,

Що про нас не забула країна,

Низький вам уклін до самої землі.

Хай квітне моя Батьківщина!

Кто вернулся домой

По данным прессслужбы Координационного штаба по обращению с военнопленными, среди спасенных военнослужащих:

95 представителей Вооруженных Сил Украины,

56 нацгвардейцев,

26 пограничников,

29 воинов Территориальной обороны

один представитель Национальной полиции.

В частности: