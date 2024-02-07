В оккупированном Донецке незаконно засудили 33 украинских пленных

Так называемый «Верховный суд» террористической группировки «ДНР» приговорил 33 украинских военных из 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины и 17-й танковой бригады ВСУ к лишению свободы на сроки от 27 до 29 лет в колонии строгого режима.

РФ заключила в тюрьму украинских военных

Генпрокуратура РФ заявляет, что украинских пленных признали "виновными" по статьям о жестоком обращении с гражданским населением, убийстве, покушении на убийство и умышленном повреждении чужого имущества.

В РФ заявляют, что украинские военные в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину с 24 февраля по 10 марта 2022 года якобы обстреляли жилые дома в населенных пунктах Сартана, Саханка, Талаковка, Старый Крым, Заиченко и Дзержинское в Донецкой области.

В результате погиб 17-летний мирный житель, причинена контузия головного мозга женщине, повреждены и уничтожены 42 домовладения и два гражданских транспортных средства, — заявляют в РФ. Поделиться

36-я бригада морской пехоты ВСУ участвовала в защите Мариуполя в начале полномасштабной войны. Многие военнослужащие попали в российский плен.

Сколько украинцев находится в российском плену

По состоянию на ноябрь 2023 года в российском плену находились, по меньшей мере, 4337 украинцев, из них 3574 — это военные, и еще 763 — гражданские.

По данным МВД, пропавших без вести военных 15 тысяч, а гражданских — 11 тысяч.

С этого времени между РФ и Украиной произошло еще два обмена.

3 января произошел наибольший за время полномасштабного вторжения обмен военнопленными: освобождены 230 украинцев и украинок.

31 января состоялся 50-й обмен пленными: Украина вернула еще 207 человек. Среди них 95 представителей Вооруженных сил Украины, 56 нацгвардейцев, 26 пограничников, 29 воинов Территориальной обороны и один представитель Национальной полиции Украины.