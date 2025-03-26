Російський суд цинічно виніс вироки 23 українським військовополоненим-азовцям
Категорія
Україна
Дата публікації

Російський суд цинічно виніс вироки 23 українським військовополоненим-азовцям

суд
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Джерело:  Суспільне

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив полонених українських військових, які у різні роки служили у полку "Азов". Усі вони планують оскаржити вирок.

Головні тези:

  • Російський суд засудив до довгих термінів ув’язнення 23 українських військовополонених-азовців.
  • Деякі бійці обороняли Маріуполь та комбінат “Азовсталь”, інші були затримані під час фільтрації. Українців звинувачують за насильницьке захоплення влади, організацію терористичної діяльності та проходження навчання для терористичної діяльності.
  • Реальні терміни отримали 12 осіб, ще 11 засудили до заочних термінів. Багатьом українським військовим винесли вироки до 22 років ув’язнення.

У Росії незаконно засудили до довгих термінів ув’язнення 23 “азовців”

Звинувачення проти полонених українців ґрунтувалися на тому, що всі вони в різний час служили в "Азові" й висловлювали "негативне ставлення до російськомовного населення", а також дотримувалися "проукраїнських радикальних поглядів".

Зокрема деякі бійці обороняли Маріуполь та комбінат "Азовсталь", інші на момент російського вторгнення вже залишили службу і були затримані вдома або під час фільтрації.

Українців звинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу РФ (всіх за двома, а декого і за третьою):

  • насильницьке захоплення влади (ч. 4 ст. 35, ст. 278 КК РФ),

  • організація діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 205.5 КК РФ),

  • проходження навчання для терористичної діяльності (ст. 205.3 КК РФ).

Обвинувачення базується на тому, що рішенням Верховного Суду РФ "Азов" визнаний терористичною організацією 2 серпня 2022 року на вимогу Генеральної прокуратури РФ.

Реальні терміни отримали 12 людей, ще 11 фігурантів справи засудили до заочних термінів.

До 22 років колонії суворого режиму засудили:

  • Ярослава Ждамарова,

  • Олександра Мероченця,

  • Микиту Тімоніна,

  • Олександра Мухіна,

  • Олега Тишкула,

  • Артура Грецького.

До 20 років ув'язнення засудили:

  • Олександра Ірха,

  • Артема Гребешкова.

До 17 років позбавлення волі засуджений Олег Міжгородський.

До 13 років колонії суворого режиму засуджений Олег Жарков.

19 та 23 роки позбавлення волі у колонії суворого режиму призначили Анатолію Грицику та Олексію Смикова.

Одинадцятьом фігурантам справи, які повернулися в Україну в рамках обміну полоненими, вироки винесли заочно. Зокрема Давида Касаткіна та Дмитра Лабінського заочно засудили до 23 років колонії суворого режиму.

13 років виправної колонії загального режиму отримали:

  • Олена Бондарчук,

  • Лілія Павріанідіс,

  • Олена Аврамова,

  • Ірина Могитич,

  • Владислава Майборода,

  • Марина Текін,

  • Ніна Бондаренко.

14 років виправної колонії загального режиму призначили Лілії Руденко та Наталії Гольфінер. Жінок судили заочно. У вересны минулого року усіх дев'ятьох звільнили під час обміну полоненими. Повідомляється, що вісім жінок працювали кухарками в "Азові", ще одна була керівницею продовольчого складу до січня 2022 року.

Щодо загиблого в ростовському СІЗО Олександра Іщенка справу закрили, тож вирок йому не винесли. У російських документах, які передали разом із тілом загиблого, вказано, що "причина смерті не встановлена". Офіс генпрокурора України розслідує жорстоке поводження з українськими полоненими.

У суді обвинувачені неодноразово заявляли про фальсифікацію їх свідчень, допити без адвокатів, принизливе звернення, відмову в медичній допомозі та тортурах.

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