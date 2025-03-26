Російський суд цинічно виніс вироки 23 українським військовополоненим-азовцям

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив полонених українських військових, які у різні роки служили у полку "Азов". Усі вони планують оскаржити вирок.
Головні тези:
- Російський суд засудив до довгих термінів ув’язнення 23 українських військовополонених-азовців.
- Деякі бійці обороняли Маріуполь та комбінат “Азовсталь”, інші були затримані під час фільтрації. Українців звинувачують за насильницьке захоплення влади, організацію терористичної діяльності та проходження навчання для терористичної діяльності.
- Реальні терміни отримали 12 осіб, ще 11 засудили до заочних термінів. Багатьом українським військовим винесли вироки до 22 років ув’язнення.
У Росії незаконно засудили до довгих термінів ув’язнення 23 “азовців”
Звинувачення проти полонених українців ґрунтувалися на тому, що всі вони в різний час служили в "Азові" й висловлювали "негативне ставлення до російськомовного населення", а також дотримувалися "проукраїнських радикальних поглядів".
Зокрема деякі бійці обороняли Маріуполь та комбінат "Азовсталь", інші на момент російського вторгнення вже залишили службу і були затримані вдома або під час фільтрації.
Українців звинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу РФ (всіх за двома, а декого і за третьою):
насильницьке захоплення влади (ч. 4 ст. 35, ст. 278 КК РФ),
організація діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 205.5 КК РФ),
проходження навчання для терористичної діяльності (ст. 205.3 КК РФ).
Обвинувачення базується на тому, що рішенням Верховного Суду РФ "Азов" визнаний терористичною організацією 2 серпня 2022 року на вимогу Генеральної прокуратури РФ.
Реальні терміни отримали 12 людей, ще 11 фігурантів справи засудили до заочних термінів.
До 22 років колонії суворого режиму засудили:
Ярослава Ждамарова,
Олександра Мероченця,
Микиту Тімоніна,
Олександра Мухіна,
Олега Тишкула,
Артура Грецького.
До 20 років ув'язнення засудили:
Олександра Ірха,
Артема Гребешкова.
До 17 років позбавлення волі засуджений Олег Міжгородський.
До 13 років колонії суворого режиму засуджений Олег Жарков.
19 та 23 роки позбавлення волі у колонії суворого режиму призначили Анатолію Грицику та Олексію Смикова.
13 років виправної колонії загального режиму отримали:
Олена Бондарчук,
Лілія Павріанідіс,
Олена Аврамова,
Ірина Могитич,
Владислава Майборода,
Марина Текін,
Ніна Бондаренко.
14 років виправної колонії загального режиму призначили Лілії Руденко та Наталії Гольфінер. Жінок судили заочно. У вересны минулого року усіх дев'ятьох звільнили під час обміну полоненими. Повідомляється, що вісім жінок працювали кухарками в "Азові", ще одна була керівницею продовольчого складу до січня 2022 року.
Щодо загиблого в ростовському СІЗО Олександра Іщенка справу закрили, тож вирок йому не винесли. У російських документах, які передали разом із тілом загиблого, вказано, що "причина смерті не встановлена". Офіс генпрокурора України розслідує жорстоке поводження з українськими полоненими.
У суді обвинувачені неодноразово заявляли про фальсифікацію їх свідчень, допити без адвокатів, принизливе звернення, відмову в медичній допомозі та тортурах.
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