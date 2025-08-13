РФ атаковала Украину баллистикой и десятками дронов
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Украину баллистикой и десятками дронов

Воздушные Силы ВСУ
Новая атака РФ на Украину — первые подробности
Читати українською

Воздушные силы ВСУ сообщают, что ночью 12-13 августа российские оккупанты совершали атаку 49 ударными БпЛА типа Shahed, беспилотниками-имитаторами разных типов и 2 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23. Силы ПВО успели обезвредить 34 вражеские цели.

Главные тезисы

  • В этот раз воздушное сражение происходило на севере и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 17 БпЛА на 15 локациях.

Новая атака РФ на Украину — первые подробности

Очередное воздушное нападение противник начал около 21:00 12 августа.

Дроны и ракеты летели разных типов по направлениям: Курск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Курская область РФ.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ударными БпЛА атакованы Донетчина, Сумщина и Черниговщина, ракеты — Полтавщина.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 34 цели: 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 32 вражеских БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны.

Кроме того, указано, что произошло попадание 17 БпЛА на 15 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

