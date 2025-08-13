РФ атаковала Украину баллистикой и десятками дронов

Воздушные силы ВСУ сообщают, что ночью 12-13 августа российские оккупанты совершали атаку 49 ударными БпЛА типа Shahed, беспилотниками-имитаторами разных типов и 2 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23. Силы ПВО успели обезвредить 34 вражеские цели.
Главные тезисы
- В этот раз воздушное сражение происходило на севере и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 17 БпЛА на 15 локациях.
Новая атака РФ на Украину — первые подробности
Очередное воздушное нападение противник начал около 21:00 12 августа.
Дроны и ракеты летели разных типов по направлениям: Курск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Курская область РФ.
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ударными БпЛА атакованы Донетчина, Сумщина и Черниговщина, ракеты — Полтавщина.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Кроме того, указано, что произошло попадание 17 БпЛА на 15 локациях.
