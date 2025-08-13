Росія гучно зганьбилася напередодні переговорів Трампа та Путіна
Росія гучно зганьбилася напередодні переговорів Трампа та Путіна

Путін
Джерело:  The New York Times

Видання The New York Times дізналося, що країна-агресорка Росія причетна до масштабної кібератаки на судову систему США. За словами інсайдерів, уряд РФ "принаймні частково відповідальний" за злам системи PACER — бази даних, де зберігаються матеріали судових справ. 

  • Викриття замовників цієї кібератаки може змінити динаміку відносин США та РФ.
  • Трамп поки жодним чином не коментував новий скандал.

Росію знову спіймали на гарячому

За словами анонімних джерел, кіберзлочинці шукали "середні за масштабом кримінальні справи" у Нью-Йорку та кількох інших регіонах США.

Також вони сконцентрувалися на документах, в яких фігурували люди з російськими та східноєвропейськими прізвищами.

Існує висока ймовірність того, що хакери отримати доступ до особистостей конфіденційних інформаторів, які допомагають правоохоронцям.

Вкрадені матеріали, ймовірно, включають запечатані кримінальні досьє, обвинувачення, ордери на арешт та інші документи, які ще не були оприлюднені або взагалі не призначалися для публічного доступу.

Американська влада на офіційному рівні підтвердила, що така кібератака дійсно було.

ЗМІ мають у своєму розпорядженні внутрішній лист до Мін’юсту США, в якому зазначається: "стійкі та високотехнологічні кіберзловмисники" зламали захищені записи.

Поки важко зрозуміти, як вплине цей гучний скандал на результати зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Що важливо розуміти, це не перший випадок, коли російські кіберзлочинці атакують американські судові структури.

До прикладу, 5 років тому вони зламали програмне забезпечення SolarWinds, яким користувалися державні установи та великі компанії США.

