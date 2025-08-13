Згідно з даними видання Axios, американський лідер Дональд Трамп досі лютує через поведінку російського диктатора Володимира Путіна, однак вдає лояльне ставлення до останнього, щоб всадити його за стіл переговорів.

Чого очікувати від Трампа

Як вдалося дізнатися журналістам, навіть у разі провалу своїх дипломатичних зусиль президент США не припинить продавати зброю країнам НАТО для України.

Інсайдери також стверджують, Трамп так активно добивався особистої зустрічі з Путіним, щоб оцінити його готовність до миру.

На тлі останній подій Україна та її союзники дуже непокояться, що американський лідер може погодитися на цинічні вимоги російського диктатора.

За словами анонімних джерел, риторика Трампа справді доволі часто звучить проросійськи.

Однак, мовляв, це лишень тому, що він вірить у дієвість такого підходу для укладення мирної угоди.

Правда полягає в тому,що Трамп досі розлючений через дії Путіна.