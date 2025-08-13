"Він досі розлючений". Як Трамп вирішив обхитрити Путіна
"Він досі розлючений". Як Трамп вирішив обхитрити Путіна

Трамп
Джерело:  Axios

Згідно з даними видання Axios, американський лідер Дональд Трамп досі лютує через поведінку російського диктатора Володимира Путіна, однак вдає лояльне ставлення до останнього, щоб всадити його за стіл переговорів.

Головні тези:

  • За словами інсайдерів, Трамп усвідомлює, що насправді відбувається.
  • Він, мовляв, готовий “бити” про економіці РФ, якщо іншого виходу не залишиться.

Чого очікувати від Трампа

Як вдалося дізнатися журналістам, навіть у разі провалу своїх дипломатичних зусиль президент США не припинить продавати зброю країнам НАТО для України.

Інсайдери також стверджують, Трамп так активно добивався особистої зустрічі з Путіним, щоб оцінити його готовність до миру.

На тлі останній подій Україна та її союзники дуже непокояться, що американський лідер може погодитися на цинічні вимоги російського диктатора.

За словами анонімних джерел, риторика Трампа справді доволі часто звучить проросійськи.

Однак, мовляв, це лишень тому, що він вірить у дієвість такого підходу для укладення мирної угоди.

Правда полягає в тому,що Трамп досі розлючений через дії Путіна.

Протягом кількох місяців загальна думка зводилася до того, що ми можемо обрушити російську економіку завтра. Є більше способів зруйнувати Україну. Але якби йому довелося вибирати сторону, він битиме по російській економіці. З нього дійсно вистачить, — заявив інсайдер.

