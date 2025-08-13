"Якби я отримав Москву та Ленінград". Трамп влаштував новий скандал у мережі

Американський лідер Дональд Трамп публічно обурюється через нібито необ'єктивне висвітлення його майбутньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Він накинувся з гучними звинуваченням на відомих політиків та журналістів.
Головні тези:
- Трамп натякнув, що Путін не зможе його обіграти.
- Він не приховує, що злиться через докори свого колишнього соратника Джона Болтона.
Трамп знову лютує через критику ЗМІ
Очільник Білого дому лютує через те, як журналісти подають майбутній саміт з російським диктатором.
На переконання очільника Білого дому, Штати "перемагають в усьому", а даними з "фейкових ЗМІ" довіряти не можна.
Як уже згадувалося раніше, Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться в місті Анкоридж на Алясці 15 серпня.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-