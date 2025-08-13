"Якби я отримав Москву та Ленінград". Трамп влаштував новий скандал у мережі
"Якби я отримав Москву та Ленінград". Трамп влаштував новий скандал у мережі

Donald Trump
Трамп

Американський лідер Дональд Трамп публічно обурюється через нібито необ'єктивне висвітлення його майбутньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Він накинувся з гучними звинуваченням на відомих політиків та журналістів.

Головні тези:

  • Трамп натякнув, що Путін не зможе його обіграти.
  • Він не приховує, що злиться через докори свого колишнього соратника Джона Болтона.

Трамп знову лютує через критику ЗМІ

Очільник Білого дому лютує через те, як журналісти подають майбутній саміт з російським диктатором.

Дуже несправедливі ЗМІ працюють над моєю зустріччю з Путіним. Постійно цитують звільнених невдах і справді дурних людей, таких як Джон Болтон, який щойно сказав, що, попри те, що зустріч відбудеться на американській землі, "Путін уже переміг".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На переконання очільника Білого дому, Штати "перемагають в усьому", а даними з "фейкових ЗМІ" довіряти не можна.

Якби я отримав Москву та Ленінград безкоштовно в рамках угоди з Росією, фейкові новини сказали б, що я уклав погану угоду… Це хворі і нечесні люди, які, ймовірно, ненавидять нашу країну. Але це не має значення, бо ми перемагаємо у всьому! — додав Дональд Трамп.

Як уже згадувалося раніше, Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться в місті Анкоридж на Алясці 15 серпня.

