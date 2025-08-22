ЗСУ знищили пункт управління БпЛА та склад БК армії РФ на Донеччині — відео

Бойова робота ракетних військ і артилерії Збройних Сил України (РВіА ЗСУ) триває постійно. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Головні тези:
- Збройні Сили України здійснили успішні удари по об'єктах армії РФ на тимчасово окупованих територіях Донеччини.
- Бойова робота ракетних військ і артилерії триває постійно для забезпечення оборони країни.
Нова “бавовна” на ТОТ Донеччини: що відомо
Підрозділи РВіА ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили низку важливих об'єктів російського агресора.
Так, нещодавно тільки на тимчасово окупованих територіях Донецької області знищено пункт управління БпЛА російського підрозділу "Рубікон" та великий склад боєприпасів загарбників.
