Україна почала серійно виготовляти оптоволокно для FPV-дронів — чому це важливо
Категорія
Технології
Дата публікації

Україна почала серійно виготовляти оптоволокно для FPV-дронів — чому це важливо

оптоволокно
Джерело:  Defense Express

В Україні показали першу серійну котушку українського виробництва на 30 км для оптоволоконних FPV-дронів, серійне виготовлення якої вже розпочалося.

Головні тези:

  • В Україні стартувало серійне виробництво оптоволокна для FPV-дронів, що дозволить збільшити дальність польоту українських безпілотників.
  • Компанія 3DTech представила першу серійну котушку на 30 км для оптоволоконних дронів, що вже пройшла внутрішні випробування та готується до використання в Збройних Силах.
  • Оптоволоконні FPV-дрони отримали кодифікацію, а нові котушки забезпечать значне збільшення дальності польоту, що є критичним в умовах сучасних воєнних конфліктів.

В Україні виготовляють оптоволокно для бойових дронів

Українська компанія 3DTech, що спеціалізується на виготовленні FPV-дронів різних типів, повідомила, що їх нові котушки на 25 та 30 км успішно пройшли внутрішні випробування та вже серійно виробляються.

А на початок травня заплановані випробування для кодифікації виробу та подальшого допуску до використання у Збройних Силах.

У компанії кажуть, що це перша серійна котушка на 30 кілометрів в Україні. Також гендиректор 3DTech Олексій Жулінський зазначив, що виробництво та намотка всіх котушок компанії повністю локалізована в Україні, закуповується лише сировина.

Дрони на оптоволокні

Наразі оптоволоконні дрони в Україні активно набувають популярності, але більшість серійних зразків мають дальність не більше 20 км, а реалії війни вимагають значно більші дальності. Тому нові котушки, над якими останні місяці працювали інженери 3DTech покликані виправити таке становище.

Крім цього, у 3DTech повідомили, що всі п’ять варіантів оптоволоконних FPV-дронів "Хижак REBOFF" (із дальністю 10-20 км на рамах 10-13 дюймів) ще у січні цього року успішно пройшли випробування з метою їх кодифікації. І ось нещодавно ці безпілотники нарешті отримали власні коди.

Також коли мова заходить за далекобійні оптоволоконні FPV-дрони, то згадуються безпілотники від "Птахів Мадяра" один з яких має дальність 41 км, але, вочевидь, на імпортних котушках. До того ж передбачається, що темпи їх виробництва становитимуть 1000 одиниць на місяць.

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