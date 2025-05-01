Украина начала серийно производить оптоволокно для FPV-дронов — почему это важно
Категория
Технологии
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Украина начала серийно производить оптоволокно для FPV-дронов — почему это важно

оптоволокно
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Источник:  Defense Express

В Украине показали первую серийную катушку украинского производства на 30 км для оптоволоконных FPV-дронов, серийное изготовление которой уже началось.

Главные тезисы

  • Серийное производство оптоволокна для FPV-дронов в Украине позволит увеличить дальность полета украинских беспилотников, что критически важно в условиях современных военных конфликтов.
  • Компания 3DTech представила первую серийную катушку на 30 км для оптоволоконных дронов, которая успешно прошла испытания и готовится к использованию в Вооруженных Силах.

В Украине производят оптоволокно для боевых дронов

Украинская компания 3DTech, специализирующаяся на изготовлении FPV-дронов разных типов, сообщила, что их новые катушки на 25 и 30 км успешно прошли внутренние испытания и уже серийно производятся.

А к началу мая запланированы испытания для кодификации изделия и последующего допуска к использованию в Вооруженных силах.

В компании говорят, что это первая серийная катушка на 30 км в Украине. Также гендиректор 3DTech Алексей Жулинский отметил, что производство и намотка всех катушек компании полностью локализована в Украине, закупается только сырье.

Дроны на оптоволокне

Пока оптоволоконные дроны в Украине активно приобретают популярность, но большинство серийных образцов имеют дальность не более 20 км, а реалии войны требуют значительно большие дальности. Поэтому новые катушки, над которыми последние месяцы работали инженеры 3DTech, призваны исправить такое положение.

Кроме этого, в 3DTech сообщили, что все пять вариантов оптоволоконных FPV-дронов "Хищник REBOFF" (с дальностью 10-20 км на рамах 10-13 дюймов) еще в январе этого года успешно прошли испытания с целью их кодификации. И вот недавно эти беспилотники наконец-то получили собственные коды.

Также когда речь заходит за дальнобойные оптоволоконные FPV-дроны, то упоминаются беспилотники от "Птиц Мадяра", один из которых имеет дальность 41 км, но, очевидно, на импортных катушках. Кроме того, предполагается, что темпы их производства составят 1000 единиц в месяц.

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