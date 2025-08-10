Українські дрони атакують НПЗ у російській Республіці Комі

10 серпня українські ударні безпілотники вперше атакували нафтопереробний завод у російській Республіці Комі. Варто звернути увагу на те, що цього разу дрони подолали дійсно рекордну відстань – близько 2 тисяч кілометрів.
Головні тези:
- Факт атаки уже підтвердив тимчасовий ставленик Кремля у Республіці Комі.
- Він запевняє, що внаслідок повітряного нападу на НПЗ ніхто не постраждав.
Ще одна російський НПЗ потрапив під удар України
Спочатку про атаку дронів повідомили місцеві телеграм-канали.
Згодом тимчасово виконуючий обов'язки глави Республіки Комі Ростислав Гольдштейн офіційно підтвердив, що це не фейк.
За його словами, процедури забезпечення безпеки введені в Комі у зв'язку з польотами БпЛА в Ухтинському районі.
Він також запевнив, що постраждалих немає.
Згідно з останніми даними, дрони атакували місцевий нафтопереробний завод. Влада евакуювала його, а також ухтинський ТЦ "Ярмарок".
Пов'язаний із силовиками телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" опублікував кадри, на яких можна помітити пробоїну в одному з резервуарів.
Як стверджують мешканці Ухти і Сиктивкара, уже почалися перебої в роботі мобільного інтернету.
Що важливо розуміти, влада російських регіонів нерідко відключає зв'язок під час атак безпілотників, пояснюючи це міркуваннями безпеки.
В аеропорту тимчасово призупинили прийом і випуск літаків.
