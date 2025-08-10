Українські дрони атакують НПЗ у російській Республіці Комі
Категорія
Події
Дата публікації

Українські дрони атакують НПЗ у російській Республіці Комі

Ще одна російський НПЗ потрапив під удар України
Read in English
Джерело:  online.ua

10 серпня українські ударні безпілотники вперше атакували нафтопереробний завод у російській Республіці Комі. Варто звернути увагу на те, що цього разу дрони подолали дійсно рекордну відстань – близько 2 тисяч кілометрів.

Головні тези:

  • Факт атаки уже підтвердив тимчасовий ставленик Кремля у Республіці Комі. 
  • Він запевняє, що внаслідок повітряного нападу на НПЗ ніхто не постраждав.

Ще одна російський НПЗ потрапив під удар України

Спочатку про атаку дронів повідомили місцеві телеграм-канали.

Згодом тимчасово виконуючий обов'язки глави Республіки Комі Ростислав Гольдштейн офіційно підтвердив, що це не фейк.

За його словами, процедури забезпечення безпеки введені в Комі у зв'язку з польотами БпЛА в Ухтинському районі.

Він також запевнив, що постраждалих немає.

Згідно з останніми даними, дрони атакували місцевий нафтопереробний завод. Влада евакуювала його, а також ухтинський ТЦ "Ярмарок".

Пов'язаний із силовиками телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" опублікував кадри, на яких можна помітити пробоїну в одному з резервуарів.

Як стверджують мешканці Ухти і Сиктивкара, уже почалися перебої в роботі мобільного інтернету.

Що важливо розуміти, влада російських регіонів нерідко відключає зв'язок під час атак безпілотників, пояснюючи це міркуваннями безпеки.

В аеропорту тимчасово призупинили прийом і випуск літаків.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" у російській Пензі. Дрони поцілили в оборонний радіозавод — відео
бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Гучна "бавовна" у Росії — під ударом ще одна нафтобаза
“Бавовна” у Брянську - що відомо
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" у Волгоградській області РФ — вибухи лунали на двох залізничних станціях
залізниця

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?