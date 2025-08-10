Украинские дроны атакуют НПЗ в российской Республике Коми

10 августа украинские ударные беспилотники впервые атаковали нефтеперерабатывающий завод в российской Республике Коми. Стоит обратить внимание, что на этот раз дроны преодолели действительно рекордное расстояние – около 2 тысяч километров.
Главные тезисы
- Факт атаки уже подтвердил временный ставленник Кремля в Республике Коми.
- Он уверяет, что в результате воздушного нападения на НПЗ никто не пострадал.
Еще один российский НПЗ попал под удар Украины
Сначала об атаке дронов сообщили местные телеграммы-каналы.
Впоследствии временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн официально подтвердил, что это не фейк.
По его словам, процедуры обеспечения безопасности введены в Коми в связи с полетами БПЛА в Ухтинском районе.
Он также заверил, что пострадавших нет.
Согласно последним данным, дроны атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. Власти эвакуировали его, а также ухтинскую ТЦ "Ярмарка".
Связанный с силовиками телеграмм-канал "ВЧК-ОГПУ" опубликовал кадры, на которых можно увидеть пробоину в одном из резервуаров.
Как утверждают жители Ухты и Сыктывкара, уже начались перебои в работе мобильного интернета.
Что важно понимать, власти российских регионов нередко отключают связь во время атак беспилотников, объясняя это соображениями безопасности.
В аэропорту временно приостановили прием и выпуск самолетов.
