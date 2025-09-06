Какие технологии находятся на пике популярности в производстве боевых дронов — ответ эксперта

"Короли" поля боя: дроны на оптоволокне в войне РФ против Украины

По его словам, фронт пока крайне неоднороден. Если на одних участках РЭБ привлечен незначительно, то на других РЭБами прикрыты все частоты. Поэтому там можно использовать только дроны на оптоволокне.

Сейчас ни у россиян, ни у нас нет такого "геймченджера" — оружия, которое могло бы глобально и специфически противодействовать этим дронам. Они не сбиваются ничем кроме непосредственного огневого поражения. Это сейчас "короли" поля боя среди дронов.

По его словам, россияне масштабируют эти технологии быстрее нас. Благодаря им им удается образовывать так называемые "убийственные зоны" — участки, где дроны уничтожают дроны и охотятся за экипажами дроводов. По его мнению, текущую фазу войны можно считать войной дронов.

Также он рассказал о технологии донаведения дронов, которую некоторые считали прорывной. Однако, по мнению специалиста, по этой технологии дрон должен выйти на прямую видимость цели. Это ограничивает дальность пуска.

Его нельзя просто запустить в 20 километрах от цели, потому что он скорее в какой-то трактор попадет, чем в танк. Такие интеллектуальные средства есть только подсистемы и даже не самые главные. Донаведение решает "проблему последней мили" — когда дрон на значительной высоте имеет стабильную связь, но когда заходит за радиогоризонт, связь исчезает, и последние метры он летит как такой дротик дартс, который мы бросили, и дальше им не управляем. Поделиться

Также Дмитрий Следюк прокомментировал технологии запуска роя дронов, которые недавно показали китайские разработчики. Он назвал это решение перспективным и эффективным, но оно должно работать не как элемент шоу, а в условиях действующих средств РЭБ.