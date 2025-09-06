Какие технологии находятся на пике популярности в производстве боевых дронов — ответ эксперта

Оптоволоконные технологии на пике популярности в производстве дронов. Об этом рассказал топ-менеджер Dronarium Academy Дмитрий Следюк.
Главные тезисы
- Оптоволоконные технологии являются лидирующим трендом в производстве боевых дронов, обеспечивая стабильную связь и безопасность в современных боевых условиях.
- Донаведение дронов играет важную роль, обеспечивая стабильную связь и ограничивая дальность запуска, что актуально в условиях ведения военных действий.
"Короли" поля боя: дроны на оптоволокне в войне РФ против Украины
По его словам, фронт пока крайне неоднороден. Если на одних участках РЭБ привлечен незначительно, то на других РЭБами прикрыты все частоты. Поэтому там можно использовать только дроны на оптоволокне.
Сейчас ни у россиян, ни у нас нет такого "геймченджера" — оружия, которое могло бы глобально и специфически противодействовать этим дронам. Они не сбиваются ничем кроме непосредственного огневого поражения. Это сейчас "короли" поля боя среди дронов.
По его словам, россияне масштабируют эти технологии быстрее нас. Благодаря им им удается образовывать так называемые "убийственные зоны" — участки, где дроны уничтожают дроны и охотятся за экипажами дроводов. По его мнению, текущую фазу войны можно считать войной дронов.
Также он рассказал о технологии донаведения дронов, которую некоторые считали прорывной. Однако, по мнению специалиста, по этой технологии дрон должен выйти на прямую видимость цели. Это ограничивает дальность пуска.
Также Дмитрий Следюк прокомментировал технологии запуска роя дронов, которые недавно показали китайские разработчики. Он назвал это решение перспективным и эффективным, но оно должно работать не как элемент шоу, а в условиях действующих средств РЭБ.
Если бы действительно работало на фронте в условиях РЭБ, то было бы мегакруто. Ведь одни дроны поражают средства противодействия, другие работают по мишеням, а третьи занимаются разведкой и целеуказанием. Это правильно, потому что имитирует работу подразделения живых бойцов по разным специальностям — это, условно, снайпер, автоматчик, гранатометчик и т.д.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-