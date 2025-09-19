Минфин нашел новый источник для финансирования армии Украины

Глава Министерства финансов Сергей Марченко официально подтвердил, что в настоящее время Кабмин проводит активные переговоры с международными партнерами по привлечению их средств для финансирования сектора безопасности и обороны Украины.

Союзники Украины могут финансировать зарплаты военных

Народные избранники поинтересовались у Сергея Марченко, ведутся ли переговоры с партнерами касательно прямого финансирования их деньгами зарплат украинских военных. Министр финансов ответил утвердительно:

Мы убеждаем партнеров направлять ресурсы не только на гражданские нужды, но и на сектор безопасности и обороны. Сергей Марченко Глава Министерства финансов Украины

По словам главы ведомства, сейчас это важный приоритет, который украинский лидер Владимир Зеленский поставил перед Кабинетом министров.

Именно поэтому правительство делает все возможное, чтобы найти надежные источники покрытия оборонных расходов в среднесрочной перспективе.

На этом фоне Минфин представил предварительные расчеты: ведомство определило количество военнослужащих, необходимых после завершения активной фазы войны, и объемы финансирования по категориям.

Что важно понимать, эти данные будут являться базой для совместных действий правительства и международных партнеров.

Как отметил Марченко, привлечение таких средств может стать частью пакета гарантий безопасности Украины.