Минфин нашел новый источник для финансирования армии Украины

Глава Министерства финансов Сергей Марченко официально подтвердил, что в настоящее время Кабмин проводит активные переговоры с международными партнерами по привлечению их средств для финансирования сектора безопасности и обороны Украины.
Главные тезисы
- Привлечение средств партнеров является важным приоритетом для правительства.
- Минфин представил расчеты по объемам финансирования военных после завершения активной фазы войны.
Союзники Украины могут финансировать зарплаты военных
Народные избранники поинтересовались у Сергея Марченко, ведутся ли переговоры с партнерами касательно прямого финансирования их деньгами зарплат украинских военных. Министр финансов ответил утвердительно:
По словам главы ведомства, сейчас это важный приоритет, который украинский лидер Владимир Зеленский поставил перед Кабинетом министров.
Именно поэтому правительство делает все возможное, чтобы найти надежные источники покрытия оборонных расходов в среднесрочной перспективе.
На этом фоне Минфин представил предварительные расчеты: ведомство определило количество военнослужащих, необходимых после завершения активной фазы войны, и объемы финансирования по категориям.
Что важно понимать, эти данные будут являться базой для совместных действий правительства и международных партнеров.
Как отметил Марченко, привлечение таких средств может стать частью пакета гарантий безопасности Украины.
