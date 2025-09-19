Минфин нашел новый источник для финансирования армии Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Минфин нашел новый источник для финансирования армии Украины

Верховная Рада Украины
Союзники Украины могут финансировать зарплаты военных
Читати українською

Глава Министерства финансов Сергей Марченко официально подтвердил, что в настоящее время Кабмин проводит активные переговоры с международными партнерами по привлечению их средств для финансирования сектора безопасности и обороны Украины.

Главные тезисы

  • Привлечение средств партнеров является важным приоритетом для правительства.
  • Минфин представил расчеты по объемам финансирования военных после завершения активной фазы войны.

Союзники Украины могут финансировать зарплаты военных

Народные избранники поинтересовались у Сергея Марченко, ведутся ли переговоры с партнерами касательно прямого финансирования их деньгами зарплат украинских военных. Министр финансов ответил утвердительно:

Мы убеждаем партнеров направлять ресурсы не только на гражданские нужды, но и на сектор безопасности и обороны.

Сергей Марченко

Сергей Марченко

Глава Министерства финансов Украины

По словам главы ведомства, сейчас это важный приоритет, который украинский лидер Владимир Зеленский поставил перед Кабинетом министров.

Именно поэтому правительство делает все возможное, чтобы найти надежные источники покрытия оборонных расходов в среднесрочной перспективе.

На этом фоне Минфин представил предварительные расчеты: ведомство определило количество военнослужащих, необходимых после завершения активной фазы войны, и объемы финансирования по категориям.

Что важно понимать, эти данные будут являться базой для совместных действий правительства и международных партнеров.

Как отметил Марченко, привлечение таких средств может стать частью пакета гарантий безопасности Украины.

Есть готовность и понимание, что этот вопрос будет решен. Надеюсь, скоро сможем говорить о конкретных договоренностях, — подчеркнул глава Минфина.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Что на самом деле происходит вокруг Купянска — видео
Ситуация вокруг Купянска — последние подробности
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Завершение войны. Глава MI6 сообщил украинцам нелестные новости
Глава MI6 поделился своим анализом
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Не время просить Путина о прекращении огня — Трамп
Трамп выступил с новым скандальным заявлением

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?