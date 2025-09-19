Не время просить Путина о прекращении огня — Трамп

Американский лидер Дональд Трамп неожиданно для всех заявил, что на сегодняшний день не время требовать от российского диктатора Владимира Путина согласия на прекращение огня против Украины.
Главные тезисы
- Американский лидер поддерживает идею понижения цен на нефть.
- Трамп считает, что ключевую роль в этом процессе может сыграть Европа.
Трамп выступил с новым скандальным заявлением
С заявлением по этому поводу глава Белого дома выступил в комментарии журналистам перед своим визитом в Великобританию.
Американский лидер все еще убежден в том, что война России против Украины скоро закончится, если мировые цены на нефть упадут.
По мнению американского лидера, если бы Европа ввела санкции против Китая, то Пекин заставил бы диктатора Владимира Путина наконец завершить войну против Украины.
