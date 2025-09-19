Не время просить Путина о прекращении огня — Трамп

Американский лидер Дональд Трамп неожиданно для всех заявил, что на сегодняшний день не время требовать от российского диктатора Владимира Путина согласия на прекращение огня против Украины.

Трамп выступил с новым скандальным заявлением

С заявлением по этому поводу глава Белого дома выступил в комментарии журналистам перед своим визитом в Великобританию.

Похоже, сейчас еще не время просить Путина о прекращении огня. Если мне придется требовать прекращения огня, я предприму жесткие меры. Нужно и дальше снижать цены на нефть. Дональд Трамп Президент США

Американский лидер все еще убежден в том, что война России против Украины скоро закончится, если мировые цены на нефть упадут.

[Британский премьер-министр Кир] Стармер соглашается, что Европа должна прекратить покупать нефть у России, — заявил Трамп уже сегодня, во второй день своего визита в Британию. Поделиться

По мнению американского лидера, если бы Европа ввела санкции против Китая, то Пекин заставил бы диктатора Владимира Путина наконец завершить войну против Украины.