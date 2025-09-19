Что на самом деле происходит вокруг Купянска — видео

10-й армейский корпус ВС ВСУ официально подтвердил, что ситуация на Купянском направлении остается напряженной, поскольку враг не оставляет попыток захватить Купянск. С этой целью россияне стянули силы к селам Радьковка и Голубовка, а также пытаются просачиваться малыми штурмовыми группами.

Ситуация вокруг Купянска — последние подробности

10-й армейский корпус СВ ВСУ обращает внимание на то, что Купянск — стратегическая цель для врага.

Оккупанты накапливали силы у Радьковки и Голубовки; газопровод поврежден и затоплен. Попытки переправ через реку Оскол на лодках — большинство уничтожено артиллерией, минометами и FPV-дронами, — сказано в заявлении.

Что важно понимать, российские захватчики пытаются просачиваться малыми группами пехоты.

Более того, довольно часто они переодеваются в гражданскую одежду, чтобы оставаться незаметными.

Наши воины проводят контрдиверсионные мероприятия, блокируют и уничтожают врага в лесах, дачных массивах и окрестностях города. Пленные свидетельствуют об отсутствии четкого боевого порядка у рашистов, — отмечают украинские защитники.

По словам представителей ВСУ, в той зоне, которую враг цинично называет "контролируемой", на самом деле идут бои, там проводится работа украинских штурмовых групп.