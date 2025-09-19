Что на самом деле происходит вокруг Купянска — видео

10-й армейский корпус ВС ВСУ официально подтвердил, что ситуация на Купянском направлении остается напряженной, поскольку враг не оставляет попыток захватить Купянск. С этой целью россияне стянули силы к селам Радьковка и Голубовка, а также пытаются просачиваться малыми штурмовыми группами.
Главные тезисы
- Украинские защитники заявляют о проведении контрдиверсионных мероприятий для блокирования и уничтожения вражеских сил вокруг города.
- Враг использует коварную тактику, часто переодеваясь в гражданскую одежду.
Ситуация вокруг Купянска — последние подробности
10-й армейский корпус СВ ВСУ обращает внимание на то, что Купянск — стратегическая цель для врага.
Что важно понимать, российские захватчики пытаются просачиваться малыми группами пехоты.
Более того, довольно часто они переодеваются в гражданскую одежду, чтобы оставаться незаметными.
По словам представителей ВСУ, в той зоне, которую враг цинично называет "контролируемой", на самом деле идут бои, там проводится работа украинских штурмовых групп.
