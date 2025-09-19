Армия РФ убила 5 гражданских в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях

В течение 18 и утра 19 сентября от российских ударов больше всего страдали Донецкая, Запорожская и Харьковская области Украины. Согласно последним данным, в результате обстрелов погибли пять гражданских, еще семеро были ранены.
Главные тезисы
- Повреждены объекты гражданской инфраструктуры: хозяйственные постройки, дома, автозаправочные станции и дома культуры.
- 18 сентября россияне убили пять человек в Константиновке.
Россияне продолжают убивать гражданских в Украине
Утром 19 сентября армия РФ совершила атаку на Степногорскую общину FPV-дроном.
Враг ранил 74-летнего мужчину, сейчас его состояние тяжелое.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров также сообщил, что 18 сентября российские захватчики нанесли 376 ударов по 14 населенным пунктам области. Сейчас известно о ранении 4 женщин.
В Харьковской области под огнем оказались семь населённых пунктов. В селе Белый Колодец россияне ранили 37-летнего мужчину.
В Лозовском районе армия РФ разрушила здание культуры и несколько складских помещений фермерского хозяйства в Башиловке.
В Донецкой области 18 сентября россияне убили пятерых человек в Константиновке, еще один человек получил ранения.
Что важно понимать, это количество не учитывает потери в Мариуполе и Волновахе.
