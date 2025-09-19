Армия РФ убила 5 гражданских в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях
Украина
Армия РФ убила 5 гражданских в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях

Россияне продолжают убивать гражданских в Украине
В течение 18 и утра 19 сентября от российских ударов больше всего страдали Донецкая, Запорожская и Харьковская области Украины. Согласно последним данным, в результате обстрелов погибли пять гражданских, еще семеро были ранены.

  • Повреждены объекты гражданской инфраструктуры: хозяйственные постройки, дома, автозаправочные станции и дома культуры.
  • 18 сентября россияне убили пять человек в Константиновке.

Россияне продолжают убивать гражданских в Украине

Утром 19 сентября армия РФ совершила атаку на Степногорскую общину FPV-дроном.

Враг ранил 74-летнего мужчину, сейчас его состояние тяжелое.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров также сообщил, что 18 сентября российские захватчики нанесли 376 ударов по 14 населенным пунктам области. Сейчас известно о ранении 4 женщин.

В Харьковской области под огнем оказались семь населённых пунктов. В селе Белый Колодец россияне ранили 37-летнего мужчину.

В результате ударов повреждены объекты гражданской инфраструктуры: в Харьковском районе — хозяйственная постройка в Малой Даниловке, в Купянском районе — частный дом в Новониколаевке и автозаправочная станция в Шевченково, в Чугуевском районе — жилой дом в Белом Колодце.

В Лозовском районе армия РФ разрушила здание культуры и несколько складских помещений фермерского хозяйства в Башиловке.

В Донецкой области 18 сентября россияне убили пятерых человек в Константиновке, еще один человек получил ранения.

Что важно понимать, это количество не учитывает потери в Мариуполе и Волновахе.

