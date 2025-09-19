Силы ПВО обезвредили 71 дрон во время ночной атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 18-19 сентября российские захватчики совершали атаку 86 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе силы ПВО удалось успешно обезвредить большинство из них.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА на 6 локациях.
- Воздушное сражение происходило на севере, востоке и в центре страны.
Отчет работы сил ПВО за 18-19 сентября
Новая атака российских оккупантов началась около 21:00 18 сентября.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 15 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.
