Силы ПВО обезвредили 71 дрон во время ночной атаки РФ
Силы ПВО обезвредили 71 дрон во время ночной атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Отчет работы сил ПВО за 18-19 сентября
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 18-19 сентября российские захватчики совершали атаку 86 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе силы ПВО удалось успешно обезвредить большинство из них.

Главные тезисы

  • Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА на 6 локациях.
  • Воздушное сражение происходило на севере, востоке и в центре страны.

Отчет работы сил ПВО за 18-19 сентября

Новая атака российских оккупантов началась около 21:00 18 сентября.

На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ. Что важно понимать, более 50 из них — шахеды.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 71 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 15 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Атака продолжается. Новая группа вражеских БПЛА с северного направления. Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

