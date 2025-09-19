"Китай заставит РФ прекратить войну". Трамп назвал четкое условие

По убеждению американского лидера Дональда Трампа, если бы Европа ввела санкции против Китая, то Пекин заставил бы диктатора Владимира Путина наконец завершить войну против Украины.

Трамп верит в силу влияния Китая на Путина

Глава Белого дома продолжает все возможное, чтобы Европа ввела санкции или пошлины против КНР:

Ну, если бы они (европейские страны — ред.) применили санкции, например, пошлины, или как бы вы это ни назвали — если бы они сделали это в отношении Китая, я думаю, война, возможно, закончилась бы. Дональд Трамп Президент США

Американский лидер в очередной раз обратил внимание на то, что именно Пекин является крупнейшим покупателем нефти из России.

А это, по словам Трампа, означает, что Си имеет и другие рычаги влияния на Москву.

В пятницу я буду разговаривать с лидером Си... Посмотрим, как все сложится. Если Европа сделает что-нибудь в отношении Китая, думаю, Китай, вероятно, заставит РФ прекратить войну, — добавил президент США. Поделиться

Уже 19 сентября Трамп и Си Цзиньпин проведут переговоры по поводу мессенджера TikTok и торговли.