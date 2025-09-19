"Китай заставит РФ прекратить войну". Трамп назвал четкое условие

По убеждению американского лидера Дональда Трампа, если бы Европа ввела санкции против Китая, то Пекин заставил бы диктатора Владимира Путина наконец завершить войну против Украины.
Главные тезисы
- Пекин является самым большим покупателем российской нефти, что дает ему значительное влияние на режим Путина.
- Переговоры между Трампом и Си Цзиньпином состоятся уже в ближайшее время.
Трамп верит в силу влияния Китая на Путина
Глава Белого дома продолжает все возможное, чтобы Европа ввела санкции или пошлины против КНР:
Американский лидер в очередной раз обратил внимание на то, что именно Пекин является крупнейшим покупателем нефти из России.
А это, по словам Трампа, означает, что Си имеет и другие рычаги влияния на Москву.
Уже 19 сентября Трамп и Си Цзиньпин проведут переговоры по поводу мессенджера TikTok и торговли.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-