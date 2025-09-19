"Китай заставит РФ прекратить войну". Трамп назвал четкое условие
"Китай заставит РФ прекратить войну". Трамп назвал четкое условие

Трамп верит в силу влияния Китая на Путина
Источник:  Fox News

По убеждению американского лидера Дональда Трампа, если бы Европа ввела санкции против Китая, то Пекин заставил бы диктатора Владимира Путина наконец завершить войну против Украины.

Главные тезисы

  • Пекин является самым большим покупателем российской нефти, что дает ему значительное влияние на режим Путина.
  • Переговоры между Трампом и Си Цзиньпином состоятся уже в ближайшее время.

Трамп верит в силу влияния Китая на Путина

Глава Белого дома продолжает все возможное, чтобы Европа ввела санкции или пошлины против КНР:

Ну, если бы они (европейские страны — ред.) применили санкции, например, пошлины, или как бы вы это ни назвали — если бы они сделали это в отношении Китая, я думаю, война, возможно, закончилась бы.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Американский лидер в очередной раз обратил внимание на то, что именно Пекин является крупнейшим покупателем нефти из России.

А это, по словам Трампа, означает, что Си имеет и другие рычаги влияния на Москву.

В пятницу я буду разговаривать с лидером Си... Посмотрим, как все сложится. Если Европа сделает что-нибудь в отношении Китая, думаю, Китай, вероятно, заставит РФ прекратить войну, — добавил президент США.

Уже 19 сентября Трамп и Си Цзиньпин проведут переговоры по поводу мессенджера TikTok и торговли.

И мы очень близки к заключению соглашений по всем этим вопросам. Мои отношения с Китаем очень хорошие, — заявил глава Белого дома.

