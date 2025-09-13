Украина нашла способ подтолкнуть Россию к масштабной революции
Украина нашла способ подтолкнуть Россию к масштабной революции

У Украины есть силы, чтобы дестабилизировать Россию
Редакция издания Forbes обращает внимание на то, что кампания украинских атак на российскую нефтегазовую инфраструктуру не только лишает страну-агрессорку главного источника финансирования своей агрессии, но также толкает общество к революции, которая по масштабам может напомнить Февральскую 1917 года.

Главные тезисы

  • Украинские атаки на российскую нефтегазовую инфраструктуру ведут к дестабилизации общества.
  • Путин должен учесть исторические примеры, когда дефициты и война сделали царскую империю эпицентром революционных событий.

У Украины есть силы, чтобы дестабилизировать Россию

Как отмечают журналисты, Украина решила наносить мощные удары по самому уязвимому месту врага еще в конце 2023 года.

Однако тогда команда экс-президента США Джо Байдена помешала этой стратегии, потому что боялась роста мировых цен на нефть.

Летом 2025 года Украина начала новую кампанию ударов по российским НПЗ и нефтепроводам. В этот раз, когда Вашингтон уже не возражает против таких ударов, кампания принесла значительные результаты: по разным данным РФ потеряла от 17% до 20% своей нефтепереработки.

Кремль не может игнорировать тот факт, что это спровоцировало существенный дефицит топлива и рост цен на него на внутреннем рынке России.

Еще один весомый плюс заключается в том, что рядовые россияне все больше ощущают на себе последствия войны против Украины.

На этом фоне редакция Forbes пришла к выводу, что атаки украинских дронов на вражеские НПЗ дают тот эффект, который не смогли дать западные санкции.

С комментарием по этому поводу выступил бывший советник Министерства обороны Украины Сергей Кузан:

Москва нашла способы адаптироваться к западным санкциям, но пока у нее нет надежной защиты от украинских дронов.

По словам журналистов, российская пропаганда не может игнорировать очереди на АЗС во многих регионах страны-агрессорки.

Более того, экономическая ситуация в России также резко ухудшается на фоне войны против Украины.

Путин часто позиционирует себя как наследника царей, восстанавливающего империю. Но ему следует упомянуть царя Николая II во время Первой мировой войны, когда слишком растянутые фронты и внутренний дефицит сделали беспорядки в стране такими же опасными, как и враг за границей.

