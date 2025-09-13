Украина нашла способ подтолкнуть Россию к масштабной революции

Редакция издания Forbes обращает внимание на то, что кампания украинских атак на российскую нефтегазовую инфраструктуру не только лишает страну-агрессорку главного источника финансирования своей агрессии, но также толкает общество к революции, которая по масштабам может напомнить Февральскую 1917 года.

У Украины есть силы, чтобы дестабилизировать Россию

Как отмечают журналисты, Украина решила наносить мощные удары по самому уязвимому месту врага еще в конце 2023 года.

Однако тогда команда экс-президента США Джо Байдена помешала этой стратегии, потому что боялась роста мировых цен на нефть.

Летом 2025 года Украина начала новую кампанию ударов по российским НПЗ и нефтепроводам. В этот раз, когда Вашингтон уже не возражает против таких ударов, кампания принесла значительные результаты: по разным данным РФ потеряла от 17% до 20% своей нефтепереработки. Поделиться

Кремль не может игнорировать тот факт, что это спровоцировало существенный дефицит топлива и рост цен на него на внутреннем рынке России.

Еще один весомый плюс заключается в том, что рядовые россияне все больше ощущают на себе последствия войны против Украины.

На этом фоне редакция Forbes пришла к выводу, что атаки украинских дронов на вражеские НПЗ дают тот эффект, который не смогли дать западные санкции.

С комментарием по этому поводу выступил бывший советник Министерства обороны Украины Сергей Кузан:

Москва нашла способы адаптироваться к западным санкциям, но пока у нее нет надежной защиты от украинских дронов. Поделиться

По словам журналистов, российская пропаганда не может игнорировать очереди на АЗС во многих регионах страны-агрессорки.

Более того, экономическая ситуация в России также резко ухудшается на фоне войны против Украины.