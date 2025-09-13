Украина нашла способ подтолкнуть Россию к масштабной революции

Редакция издания Forbes обращает внимание на то, что кампания украинских атак на российскую нефтегазовую инфраструктуру не только лишает страну-агрессорку главного источника финансирования своей агрессии, но также толкает общество к революции, которая по масштабам может напомнить Февральскую 1917 года.
Главные тезисы
- Украинские атаки на российскую нефтегазовую инфраструктуру ведут к дестабилизации общества.
- Путин должен учесть исторические примеры, когда дефициты и война сделали царскую империю эпицентром революционных событий.
У Украины есть силы, чтобы дестабилизировать Россию
Как отмечают журналисты, Украина решила наносить мощные удары по самому уязвимому месту врага еще в конце 2023 года.
Однако тогда команда экс-президента США Джо Байдена помешала этой стратегии, потому что боялась роста мировых цен на нефть.
Кремль не может игнорировать тот факт, что это спровоцировало существенный дефицит топлива и рост цен на него на внутреннем рынке России.
Еще один весомый плюс заключается в том, что рядовые россияне все больше ощущают на себе последствия войны против Украины.
На этом фоне редакция Forbes пришла к выводу, что атаки украинских дронов на вражеские НПЗ дают тот эффект, который не смогли дать западные санкции.
С комментарием по этому поводу выступил бывший советник Министерства обороны Украины Сергей Кузан:
По словам журналистов, российская пропаганда не может игнорировать очереди на АЗС во многих регионах страны-агрессорки.
Более того, экономическая ситуация в России также резко ухудшается на фоне войны против Украины.
