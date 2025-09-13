РФ атаковала Украину баллистикой и 164 ударными дронами

В течение ночи 12-13 сентября российские захватчики совершали атаку баллистической ракетой Искандер-М/KN-23, 164 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли успешно обезвредить 137 вражеских целей.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге, востоке и в центре страны.
- Зафиксировано попадание ракеты и 27 ударных БПЛА на 9 локациях.
Силы ПВО объявили результаты своей работы
Новая атака российских оккупантов началась в 20:00 12 сентября.
На этот раз ракеты и дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание ракеты и 27 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
