РФ атаковала Украину баллистикой и 164 ударными дронами

В течение ночи 12-13 сентября российские захватчики совершали атаку баллистической ракетой Искандер-М/KN-23, 164 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли успешно обезвредить 137 вражеских целей.

Силы ПВО объявили результаты своей работы

Новая атака российских оккупантов началась в 20:00 12 сентября.

На этот раз ракеты и дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 137 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны. Поделиться

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание ракеты и 27 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.