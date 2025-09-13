РФ атакувала Україну балістикою та 164 ударними дронами
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Україну балістикою та 164 ударними дронами

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Протягом ночі 12-13 вересня російські загарбники здійснювали атаку балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, 164-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли успішно знешкодити 137 ворожих цілей.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
  • Зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях.

Сили ППО оголосили результати своєї роботи

Нова атака російських окупантів почалася о 20:00 12 вересня.

Цього разу ракети та дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США публічно звинуватили РФ у порушенні міжнародного права
США озвучили свої звинувачення РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни ліквідували ще 950 російських окупантів — інфографіка
Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 13 вересня 2025 року
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Каллас попередила про нову пастку Путіна щодо України
Каллас

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?