РФ атакувала Україну балістикою та 164 ударними дронами

Протягом ночі 12-13 вересня російські загарбники здійснювали атаку балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, 164-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли успішно знешкодити 137 ворожих цілей.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
- Зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях.
Сили ППО оголосили результати своєї роботи
Нова атака російських окупантів почалася о 20:00 12 вересня.
Цього разу ракети та дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
