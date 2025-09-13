РФ атакувала Україну балістикою та 164 ударними дронами

Протягом ночі 12-13 вересня російські загарбники здійснювали атаку балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, 164-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли успішно знешкодити 137 ворожих цілей.

Сили ППО оголосили результати своєї роботи

Нова атака російських окупантів почалася о 20:00 12 вересня.

Цього разу ракети та дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.