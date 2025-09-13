Українські воїни ліквідували ще 950 російських окупантів — інфографіка

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували три райони зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, три артилерійських засоби та один інший важливий об’єкт армії РФ.