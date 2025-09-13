Українські воїни ліквідували ще 950 російських окупантів — інфографіка

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували три райони зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, три артилерійських засоби та один інший важливий об’єкт армії РФ.
Головні тези:
- Розпочався 1298 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Протягом 12 вересня на фронті відбулося 183 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 13 вересня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 093 730 (+950) осіб
танків — 11 181 (+4) од.
бойових броньованих машин — 23 267 (+1) од.
артилерійських систем — 32 707 (+39) од.
РСЗВ — 1 486 (+1) од.
засобів ППО — 1 217 (+0)
літаків — 422 (+0)
гелікоптерів — 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 58 825 (+358)
крилатих ракет — 3 718 (+0)
кораблів/катерів — 28 (+0)
підводних човнів — 1 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн — 61 512 (+109)
спеціальної техніки — 3 964 (+0)
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 3 ракетних та 81 авіаційного ударів, застосував шість ракет та скинув 140 керованих бомб.
Крім цього, здійснив 5206 обстрілів, з них 59 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6070 дронів-камікадзе.
