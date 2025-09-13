США публічно звинуватили РФ у порушенні міжнародного права

Сполучені Штати Америки під час засідання Ради Безпеки ООН офіційно оголосили, що країна-агресорка Росія порушила міжнародне право та Статут ООН після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.

США озвучили свої звинувачення РФ

З заявою з цього приводу виступила виконувачка обов’язків постійного представника США при ООН Дороті Ші.

За її словами, США налаштовані "захищати кожен дюйм території НАТО".

Сполучені Штати підтримують наших союзників по НАТО перед обличчям цих тривожних порушень повітряного простору, — наголосила американська дипломатка.

Ші звернула увагу на те, що армія РФ посилила бомбардування України після зустрічі Дональда Трампа з диктатором Путіним на Алясці у межах мирних перемовин щодо завершення війни.

Ці дії, включно з порушенням повітряного простору союзника США — навмисно чи ні, — демонструють величезну неповагу до щирих зусиль США покласти край цій війні, — обурилася вона.

Що важливо розуміти, саме Польща стала першою країною-членом НАТО, яка була змушена відкрити вогонь під час війни Росії проти України.