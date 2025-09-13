США публічно звинуватили РФ у порушенні міжнародного права

Сполучені Штати Америки під час засідання Ради Безпеки ООН офіційно оголосили, що країна-агресорка Росія порушила міжнародне право та Статут ООН після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.
Головні тези:
- США чітко дали зрозуміти, що готові захищати кожний дюйм територій НАТО.
- Польща знає, що атака РФ не була помилкою, а спланованою операцією.
США озвучили свої звинувачення РФ
З заявою з цього приводу виступила виконувачка обов’язків постійного представника США при ООН Дороті Ші.
За її словами, США налаштовані "захищати кожен дюйм території НАТО".
Ші звернула увагу на те, що армія РФ посилила бомбардування України після зустрічі Дональда Трампа з диктатором Путіним на Алясці у межах мирних перемовин щодо завершення війни.
Що важливо розуміти, саме Польща стала першою країною-членом НАТО, яка була змушена відкрити вогонь під час війни Росії проти України.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-