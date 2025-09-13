США публічно звинуватили РФ у порушенні міжнародного права
Категорія
Світ
Дата публікації

США публічно звинуватили РФ у порушенні міжнародного права

США озвучили свої звинувачення РФ
Джерело:  Reuters

Сполучені Штати Америки під час засідання Ради Безпеки ООН офіційно оголосили, що країна-агресорка Росія порушила міжнародне право та Статут ООН після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.

Головні тези:

  • США чітко дали зрозуміти, що готові захищати кожний дюйм територій НАТО.
  • Польща знає, що атака РФ не була помилкою, а спланованою операцією.

США озвучили свої звинувачення РФ

З заявою з цього приводу виступила виконувачка обов’язків постійного представника США при ООН Дороті Ші.

За її словами, США налаштовані "захищати кожен дюйм території НАТО".

Сполучені Штати підтримують наших союзників по НАТО перед обличчям цих тривожних порушень повітряного простору, — наголосила американська дипломатка.

Ші звернула увагу на те, що армія РФ посилила бомбардування України після зустрічі Дональда Трампа з диктатором Путіним на Алясці у межах мирних перемовин щодо завершення війни.

Ці дії, включно з порушенням повітряного простору союзника США — навмисно чи ні, — демонструють величезну неповагу до щирих зусиль США покласти край цій війні, — обурилася вона.

Що важливо розуміти, саме Польща стала першою країною-членом НАТО, яка була змушена відкрити вогонь під час війни Росії проти України.

Ми знаємо і повторюю, що це не було помилкою, — наголосив державний секретар Польщі Марцін Босацький.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Подарунок Путіну. Польща не буде фінансувати Starlink для України — подробиці скандалу
Starlink
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща задіює статтю 4 Договору про НАТО після атаки РФ
Туск
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща та Латвія закрили повітряний простір поблизу кордонів на тлі провокацій РФ
кордон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?