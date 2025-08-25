Подарунок Путіну. Польща не буде фінансувати Starlink для України — подробиці скандалу

Віцепрем'єр Кшиштоф Гавковський розкритикував рішення президента Польщі Кароля Навроцького, який 25 серпня вирішив накласти вето на закон, який стосується допомоги українським біженцям.

Про це він написав у соцмережі Х.

Гавковський заявив, що "президентські вето б’ють навмання" після того, як Навроцький наклав вето на закон, який стосується допомоги українцям.

Кароль Навроцький своєю ухвалою відключає інтернет Україні, адже де-факто це означає його рішення щодо закону про допомогу громадянам України. Це кінець інтернету Starlink, який Польща надає воюючій Україні. Це також кінець підтримки для зберігання даних української адміністрації у безпечному місці. Поширити

Гавковський заявив, що не може уявити "кращого подарунку" для армії очільника Кремля Володимира Путіна, ніж відключення України від інтернету.

Пане президенте, Ви повинні припинити сліпо завдавати удари в бік уряду в ім’я політичної боротьби. Ви шкодите людям, які борються за свою незалежність, і водночас допомагаєте Росії.

Наразі Україна значно покладається на послуги супутникового звʼязку Starlink компанії Ілона Маска SpaceX.