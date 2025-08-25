Подарунок Путіну. Польща не буде фінансувати Starlink для України — подробиці скандалу

Віцепрем'єр Кшиштоф Гавковський розкритикував рішення президента Польщі Кароля Навроцького, який 25 серпня вирішив накласти вето на закон, який стосується допомоги українським біженцям.
Головні тези:
- Президент Польщі відрізав Україну від інтернету Starlink через вето на закон про допомогу біженцям, що призвело до скандалу у міждержавних відносинах.
- Це рішення може призвести до припинення підтримки для зберігання даних української адміністрації у безпечному місці.
Кінець інтернету Starlink для України: що відомо про скандал у Польщі
Про це він написав у соцмережі Х.
Гавковський заявив, що "президентські вето б’ють навмання" після того, як Навроцький наклав вето на закон, який стосується допомоги українцям.
Prezydenckie weta tną na oślep! Karol Nawrocki wyłącza swoją decyzją Internet Ukrainie, bo de facto to oznacza jego decyzja dotyczącą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.— Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) August 25, 2025
To koniec internetu Starlink, który Polska dostarcza toczącej wojnę Ukrainie. To również koniec wsparcia dla…
Гавковський заявив, що не може уявити "кращого подарунку" для армії очільника Кремля Володимира Путіна, ніж відключення України від інтернету.
Пане президенте, Ви повинні припинити сліпо завдавати удари в бік уряду в ім’я політичної боротьби. Ви шкодите людям, які борються за свою незалежність, і водночас допомагаєте Росії.
Наразі Україна значно покладається на послуги супутникового звʼязку Starlink компанії Ілона Маска SpaceX.
На тлі невизначеності щодо майбутнього Starlink в Україні європейські держави обговорювали альтернативні варіанти її забезпечення супутниковим звʼязком.
