Чи наказував Маск вимкнути Starlink під час контрнаступу ЗСУ на Херсонщині — дані інсайдерів

Восени 2022 року над тимчасово окупованою Херсонщиною, де почали свій контрнаступ ЗСУ, було відключено щонайменше сотню терміналів Starlink.
Головні тези:
- Ілон Маск віддав наказ обмежити роботу терміналів Starlink на Херсонщині під час контрнаступу ЗСУ у 2022 році.
- Вимкнення терміналів Starlink призвело до інформаційної ізоляції українських військових на полі бою.
- Українські безпілотники та артилерійські підрозділи зазнали труднощів через відключення Starlink.
Вимкнення Starlink під час контрнаступу ЗСУ у 2022 році: чи давав Маск наказ
Восени 2022 року мільярдер і гендиректор SpaceX Ілон Маск наказував обмежити роботу терміналів супутникового зв'язку Starlink на території України. У цей час Сили оборони України проводили контрнаступ з метою відвоювання частини територій, які захопила РФ.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.
"Ми повинні це зробити", — процитували журналісти слова інженера Starlink Майкла Ніколлса, який тоді звернувся до своїх колег після отримання наказу.
Джерела зазначили, що тоді було відключено щонайменше сотню терміналів Starlink. Їхні шестикутні комірки згасли на внутрішній карті покриття компанії.
В агентстві підкреслили, що це призвело до того, що українські військові опинилися в інформаційній ізоляції на полі бою. Через відключення терміналів також перестала працювати частина українських безпілотників, а артилерійські підрозділи, які використовували Starlink для наведення на цілі, постали перед труднощами.
Крім того, цей крок призвів до того, що українські війська не змогли оточити російські позиції в місті Берислав, яке розташоване біля Херсона, додали в агентстві.
Нагадаємо, що 24 липня стало відомо про те, що по всьому фронту у ЗСУ перестали працювати термінали супутникового зв'язку Starlink. Пізніше з'ясувалося, що ця проблема виникла у користувачів по всьому світу.
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