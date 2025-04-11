Аналоги Starlink. Україна спільно зі Швецією вироблятиме супутникові термінали

Українська компанія Stetman 10 квітня підписала угоду зі шведською Requtech щодо ліцензійного серійного виробництва супутникових терміналів для платформ OneWeb (LEO) та Intelsat (GEO)

Україна і Швеція спільно вироблятимуть супутникові термінали

Про це повідомив CEO Statment Дмитро Стеценко.

Сьогодні сталася знакова подія — компанія Statment (Україна) підписала угоду з компанією Requtech (Швеція) про ліцензійне серійне виробництво передових супутникових терміналів для платформ (LEO) та Intelsat (GEO) в Україні. Поширити

Мова йде про пласкі термінали, за принципом дії схожі на автомобільні системи Starlink від Starmod та Intellian OneWeb, які використовують супутники на низькій навколоземній орбіті (LEO).

Завдяки цьому Україна матиме не лише альтернативи Starlink, якому ми щиро вдячні за своєчасну технологічну підтримку і з яким продовжимо співпрацю, але й власне виробництво супутникового обладнання.

Він додав, що першочергово це забезпечить потреби всередині країни, а в перспективі відкриє шлях для експорту продукції з метою зміцнення європейської супутникової інфраструктури.