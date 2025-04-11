Аналоги Starlink. Україна спільно зі Швецією вироблятиме супутникові термінали

Українська компанія Stetman 10 квітня підписала угоду зі шведською Requtech щодо ліцензійного серійного виробництва супутникових терміналів для платформ OneWeb (LEO) та Intelsat (GEO)
Головні тези:
- Україна разом з Швецією розпочинає ліцензійне виробництво супутникових терміналів для платформ OneWeb та Intelsat.
- Партнерство компаній Stetman та Requtech створює альтернативу Starlink у вигляді передових супутникових терміналів.
- Виробництво інноваційного супутникового обладнання в Україні сприятиме не лише внутрішнім потребам країни, а й можливості експорту продукції.
Україна і Швеція спільно вироблятимуть супутникові термінали
Про це повідомив CEO Statment Дмитро Стеценко.
Мова йде про пласкі термінали, за принципом дії схожі на автомобільні системи Starlink від Starmod та Intellian OneWeb, які використовують супутники на низькій навколоземній орбіті (LEO).
Завдяки цьому Україна матиме не лише альтернативи Starlink, якому ми щиро вдячні за своєчасну технологічну підтримку і з яким продовжимо співпрацю, але й власне виробництво супутникового обладнання.
Він додав, що першочергово це забезпечить потреби всередині країни, а в перспективі відкриє шлях для експорту продукції з метою зміцнення європейської супутникової інфраструктури.
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