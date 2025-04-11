Аналоги Starlink. Украина совместно со Швецией будет производить спутниковые терминалы

Украинская компания Stetman 10 апреля подписала соглашение со шведским Requtech о лицензионном серийном производстве спутниковых терминалов для платформ OneWeb (LEO) и Intelsat (GEO)
Главные тезисы
- Украинская компания Stetman начинает лицензионное производство спутниковых терминалов с Швецией для платформ OneWeb и Intelsat.
- Партнерство Stetman и Requtech создает альтернативу Starlink через передовые спутниковые технологии.
- Производство инновационного спутникового оборудования в Украине призвано удовлетворять потребности страны и способствовать развитию европейской спутниковой инфраструктуры.
Украина и Швеция будут совместно производить спутниковые терминалы
Об этом сообщил CEO Statment Дмитрий Стеценко.
Речь идет о плоских терминалах, по принципу действия похожих на автомобильные системы Starlink от Starmod и Intellian OneWeb, которые используют спутники на низкой околоземной орбите (LEO).
Благодаря этому у Украины будет не только альтернатива Starlink, которой мы искренне благодарны за своевременную технологическую поддержку и с которым продолжим сотрудничество, но и собственное производство спутникового оборудования.
Он добавил, что в первую очередь это обеспечит потребности внутри страны, а в перспективе откроет путь для экспорта продукции с целью укрепления европейской спутниковой инфраструктуры.
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