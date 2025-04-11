Аналоги Starlink. Украина совместно со Швецией будет производить спутниковые терминалы

Украинская компания Stetman 10 апреля подписала соглашение со шведским Requtech о лицензионном серийном производстве спутниковых терминалов для платформ OneWeb (LEO) и Intelsat (GEO)

Украина и Швеция будут совместно производить спутниковые терминалы

Об этом сообщил CEO Statment Дмитрий Стеценко.

Сегодня произошло знаковое событие – компания Statment (Украина) подписала соглашение с компанией Requtech (Швеция) о лицензионном серийном производстве передовых спутниковых терминалов для платформ (LEO) и Intelsat (GEO) в Украине. Поделиться

Речь идет о плоских терминалах, по принципу действия похожих на автомобильные системы Starlink от Starmod и Intellian OneWeb, которые используют спутники на низкой околоземной орбите (LEO).

Благодаря этому у Украины будет не только альтернатива Starlink, которой мы искренне благодарны за своевременную технологическую поддержку и с которым продолжим сотрудничество, но и собственное производство спутникового оборудования.

Он добавил, что в первую очередь это обеспечит потребности внутри страны, а в перспективе откроет путь для экспорта продукции с целью укрепления европейской спутниковой инфраструктуры.