Аналоги Starlink. Украина совместно со Швецией будет производить спутниковые терминалы
Категория
Технологии
Дата публикации

Аналоги Starlink. Украина совместно со Швецией будет производить спутниковые терминалы

спутник
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Источник:  online.ua

Украинская компания Stetman 10 апреля подписала соглашение со шведским Requtech о лицензионном серийном производстве спутниковых терминалов для платформ OneWeb (LEO) и Intelsat (GEO)

Главные тезисы

  • Украинская компания Stetman начинает лицензионное производство спутниковых терминалов с Швецией для платформ OneWeb и Intelsat.
  • Партнерство Stetman и Requtech создает альтернативу Starlink через передовые спутниковые технологии.
  • Производство инновационного спутникового оборудования в Украине призвано удовлетворять потребности страны и способствовать развитию европейской спутниковой инфраструктуры.

Украина и Швеция будут совместно производить спутниковые терминалы

Об этом сообщил CEO Statment Дмитрий Стеценко.

Сегодня произошло знаковое событие – компания Statment (Украина) подписала соглашение с компанией Requtech (Швеция) о лицензионном серийном производстве передовых спутниковых терминалов для платформ (LEO) и Intelsat (GEO) в Украине.

Речь идет о плоских терминалах, по принципу действия похожих на автомобильные системы Starlink от Starmod и Intellian OneWeb, которые используют спутники на низкой околоземной орбите (LEO).

Благодаря этому у Украины будет не только альтернатива Starlink, которой мы искренне благодарны за своевременную технологическую поддержку и с которым продолжим сотрудничество, но и собственное производство спутникового оборудования.

Он добавил, что в первую очередь это обеспечит потребности внутри страны, а в перспективе откроет путь для экспорта продукции с целью укрепления европейской спутниковой инфраструктуры.

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