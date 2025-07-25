Приказывал ли Маск выключить Starlink во время контрнаступления ВСУ на Херсонщине — данные инсайдеров

Осенью 2022 года над временно оккупированной Херсонщиной, где начали свое контрнаступление ВСУ, была отключена не менее сотни терминалов Starlink.

Отключение Starlink во время контрнаступления ВСУ в 2022 году: давал ли Маск приказ

Осенью 2022 года миллиардер и гендиректор SpaceX Илон Маск предписывал ограничить работу терминалов спутниковой связи Starlink на территории Украины. В настоящее время Силы обороны Украины проводили контрнаступление с целью отвоевания части захвативших РФ территорий.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства рассказали, что Маск 2022 отдал приказ старшему инженеру в калифорнийском офисе SpaceX об ограничении доступа к спутниковой связи Starlink в некоторых регионах Украины, в частности на Херсонщине. Поделиться

"Мы должны это сделать", — процитировали журналисты слова инженера Starlink Майкла Николлса, который тогда обратился к своим коллегам после получения приказа.

Источники отметили, что тогда была отключена не менее сотни терминалов Starlink. Их шестиугольные ячейки погасли на внутренней карте покрытия компании.

В агентстве подчеркнули, что это привело к тому, что украинские военные оказались в информационной изоляции на поле боя. Из-за отключения терминалов также перестала работать часть украинских беспилотников, а артиллерийские подразделения, которые использовали Starlink для наведения на цели, предстали перед трудностями.

Кроме того, этот шаг привел к тому, что украинские войска не смогли оцепить российские позиции в городе Берислав, расположенном возле Херсона, добавили в агентстве.

Напомним, что 24 июля стало известно о том, что по всему фронту в ВСУ перестали работать терминалы спутниковой связи Starlink. Позже выяснилось, что эта проблема возникла у пользователей во всем мире.