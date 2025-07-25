Приказывал ли Маск выключить Starlink во время контрнаступления ВСУ на Херсонщине — данные инсайдеров
Категория
Украина
Дата публикации

Приказывал ли Маск выключить Starlink во время контрнаступления ВСУ на Херсонщине — данные инсайдеров

Маск
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Осенью 2022 года над временно оккупированной Херсонщиной, где начали свое контрнаступление ВСУ, была отключена не менее сотни терминалов Starlink.

Главные тезисы

  • Илон Маск приказал ограничить работу терминалов Starlink во время контрнаступления ВСУ на Херсонщине в 2022 году.
  • Выключение сотен терминалов Starlink привело к информационной изоляции украинских военных на поле боя.
  • Украинские беспилотники и артиллерийские подразделения испытали трудности из-за отключения Starlink.

Отключение Starlink во время контрнаступления ВСУ в 2022 году: давал ли Маск приказ

Осенью 2022 года миллиардер и гендиректор SpaceX Илон Маск предписывал ограничить работу терминалов спутниковой связи Starlink на территории Украины. В настоящее время Силы обороны Украины проводили контрнаступление с целью отвоевания части захвативших РФ территорий.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства рассказали, что Маск 2022 отдал приказ старшему инженеру в калифорнийском офисе SpaceX об ограничении доступа к спутниковой связи Starlink в некоторых регионах Украины, в частности на Херсонщине.

"Мы должны это сделать", — процитировали журналисты слова инженера Starlink Майкла Николлса, который тогда обратился к своим коллегам после получения приказа.

Источники отметили, что тогда была отключена не менее сотни терминалов Starlink. Их шестиугольные ячейки погасли на внутренней карте покрытия компании.

В агентстве подчеркнули, что это привело к тому, что украинские военные оказались в информационной изоляции на поле боя. Из-за отключения терминалов также перестала работать часть украинских беспилотников, а артиллерийские подразделения, которые использовали Starlink для наведения на цели, предстали перед трудностями.

Кроме того, этот шаг привел к тому, что украинские войска не смогли оцепить российские позиции в городе Берислав, расположенном возле Херсона, добавили в агентстве.

Напомним, что 24 июля стало известно о том, что по всему фронту в ВСУ перестали работать терминалы спутниковой связи Starlink. Позже выяснилось, что эта проблема возникла у пользователей во всем мире.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Аналоги Starlink. Украина совместно со Швецией будет производить спутниковые терминалы
спутник
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Белом доме забеспокоились из-за установленного на территории Starlink Маска — что случилось
Белый дом
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Украина первой в Европе запустит мобильный интернет от Starlink
Starlink

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?