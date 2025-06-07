В Белом доме забеспокоились из-за установленного на территории Starlink Маска — что случилось
Категория
Мир
Дата публикации

В Белом доме забеспокоились из-за установленного на территории Starlink Маска — что случилось

Белый дом
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Источник:  The Washington Post

Сотрудники службы безопасности Белого дома предупредили, что установка спутникового интернета Starlink Илона Маска в административном комплексе могла создать серьезные риски для национальной безопасности.

Главные тезисы

  • Установка Starlink Илона Маска в Белом доме вызвала тревогу среди сотрудников службы безопасности из-за потенциальных рисков для национальной безопасности.
  • Сеть WiFi Starlink Guest на территории Белого дома вызвала беспокойство из-за недостаточной аутентификации пользователей, что может нарушить систему безопасности.
  • Бывшие чиновники Белого дома поделились важной информацией с Комитетом по надзору, выражая обеспокоенность возможными угрозами национальной безопасности из-за использования Starlink в администрации Трампа.

Загадочный Starlink в Белом доме несет опасность

По информации трех источников, знакомых с ситуацией, специалистов, отвечающих за коммуникационные системы Белого дома, не проинформировали заранее об установке терминала Starlink на крыше соседнего здания Эйзенхауэра в феврале этого года.

Обычно в Белом доме персональные телефоны в гостевых сетях Wi-Fi требуют имена и пароли, которые отслеживаются и дезактивируются через неделю.

Однако, как отметили источники, в феврале в Белом доме появилась сеть WiFi Starlink Guest, требовавшая от пользователей только пароль, а не имя пользователя или вторую форму аутентификации. Эта сеть WiFi по-прежнему появлялась на телефонах посетителей Белого дома на этой неделе.

Starlink ничего не требует. Он позволяет передавать данные без какой-либо записи или отслеживания, — заявил один из источников. — ИТ-системы Белого дома имели очень жесткий контроль доступа к сети. Вы должны были постоянно находиться в полном туннельном VPN. Если вы не находитесь в VPN, устройства, выданные Белым домом, не могут подключаться к внешнему миру.

В издании объяснили, что полное туннельное VPN-соединение защищает все передаваемые и получаемые данные, а также может контролировать или блокировать любой контент.

Подключение Starlink означает, что устройства Белого дома могут выходить из сети и выходить через шлюзы. …Это поможет вам обойти систему безопасности.

Некоторые бывшие чиновники Белого дома обратились к демократам в Комитете по надзору Палаты представителей со своей обеспокоенностью, но, по словам представителя этих демократов, они не получили ответа на свои вопросы по Starlink.

Смелые информаторы поделились с Комитетом важной информацией, вызывающей беспокойство, и мы проводим несколько расследований по использованию администрацией Трампа Starlink в Белом доме и правительстве, — говорится в электронном письме демократа Стивена Ф. Линч, исполняющий обязанности председателя Комитета. — Это может взорвать нашу национальную безопасность, раскрыв конфиденциальные данные и информацию хакерам, нашим противникам или желающим нанести ущерб американцам.

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