В Белом доме забеспокоились из-за установленного на территории Starlink Маска — что случилось

Сотрудники службы безопасности Белого дома предупредили, что установка спутникового интернета Starlink Илона Маска в административном комплексе могла создать серьезные риски для национальной безопасности.
Главные тезисы
- Установка Starlink Илона Маска в Белом доме вызвала тревогу среди сотрудников службы безопасности из-за потенциальных рисков для национальной безопасности.
- Сеть WiFi Starlink Guest на территории Белого дома вызвала беспокойство из-за недостаточной аутентификации пользователей, что может нарушить систему безопасности.
- Бывшие чиновники Белого дома поделились важной информацией с Комитетом по надзору, выражая обеспокоенность возможными угрозами национальной безопасности из-за использования Starlink в администрации Трампа.
Загадочный Starlink в Белом доме несет опасность
По информации трех источников, знакомых с ситуацией, специалистов, отвечающих за коммуникационные системы Белого дома, не проинформировали заранее об установке терминала Starlink на крыше соседнего здания Эйзенхауэра в феврале этого года.
Однако, как отметили источники, в феврале в Белом доме появилась сеть WiFi Starlink Guest, требовавшая от пользователей только пароль, а не имя пользователя или вторую форму аутентификации. Эта сеть WiFi по-прежнему появлялась на телефонах посетителей Белого дома на этой неделе.
Starlink ничего не требует. Он позволяет передавать данные без какой-либо записи или отслеживания, — заявил один из источников. — ИТ-системы Белого дома имели очень жесткий контроль доступа к сети. Вы должны были постоянно находиться в полном туннельном VPN. Если вы не находитесь в VPN, устройства, выданные Белым домом, не могут подключаться к внешнему миру.
В издании объяснили, что полное туннельное VPN-соединение защищает все передаваемые и получаемые данные, а также может контролировать или блокировать любой контент.
Некоторые бывшие чиновники Белого дома обратились к демократам в Комитете по надзору Палаты представителей со своей обеспокоенностью, но, по словам представителя этих демократов, они не получили ответа на свои вопросы по Starlink.
Смелые информаторы поделились с Комитетом важной информацией, вызывающей беспокойство, и мы проводим несколько расследований по использованию администрацией Трампа Starlink в Белом доме и правительстве, — говорится в электронном письме демократа Стивена Ф. Линч, исполняющий обязанности председателя Комитета. — Это может взорвать нашу национальную безопасность, раскрыв конфиденциальные данные и информацию хакерам, нашим противникам или желающим нанести ущерб американцам.