В Белом доме забеспокоились из-за установленного на территории Starlink Маска — что случилось

Загадочный Starlink в Белом доме несет опасность

По информации трех источников, знакомых с ситуацией, специалистов, отвечающих за коммуникационные системы Белого дома, не проинформировали заранее об установке терминала Starlink на крыше соседнего здания Эйзенхауэра в феврале этого года.

Обычно в Белом доме персональные телефоны в гостевых сетях Wi-Fi требуют имена и пароли, которые отслеживаются и дезактивируются через неделю. Поделиться

Однако, как отметили источники, в феврале в Белом доме появилась сеть WiFi Starlink Guest, требовавшая от пользователей только пароль, а не имя пользователя или вторую форму аутентификации. Эта сеть WiFi по-прежнему появлялась на телефонах посетителей Белого дома на этой неделе.

Starlink ничего не требует. Он позволяет передавать данные без какой-либо записи или отслеживания, — заявил один из источников. — ИТ-системы Белого дома имели очень жесткий контроль доступа к сети. Вы должны были постоянно находиться в полном туннельном VPN. Если вы не находитесь в VPN, устройства, выданные Белым домом, не могут подключаться к внешнему миру.

В издании объяснили, что полное туннельное VPN-соединение защищает все передаваемые и получаемые данные, а также может контролировать или блокировать любой контент.

Подключение Starlink означает, что устройства Белого дома могут выходить из сети и выходить через шлюзы. …Это поможет вам обойти систему безопасности. Поделиться

Некоторые бывшие чиновники Белого дома обратились к демократам в Комитете по надзору Палаты представителей со своей обеспокоенностью, но, по словам представителя этих демократов, они не получили ответа на свои вопросы по Starlink.