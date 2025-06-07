У Білому домі занепокоїлися через встановлений на території Starlink Маска — що трапилося

Співробітники служби безпеки Білого дому попередили, що встановлення супутникового інтернету Starlink Ілона Маска в адміністративному комплексі могло створити серйозні ризики для національної безпеки.
Головні тези:
- Встановлення супутникового інтернету Starlink Ілона Маска у Білому домі породжує серйозні ризики для національної безпеки.
- Мережа WiFi Starlink Guest на території Білого дому викликала занепокоєння через відсутність аутентифікації користувачів.
- ІТ-системи Білого дому мали строгий контроль доступу, а Starlink може порушити цю безпеку, дозволяючи виходити з мережі та обходити заходи захисту.
Загадковий Starlink у Білому домі несе небезпеку
За інформацією трьох джерел, знайомих із ситуацією, фахівців, що відповідають за комунікаційні системи Білого дому, не поінформували заздалегідь про встановлення термінала Starlink на даху сусідньої будівлі Ейзенхауера в лютому цього року.
Однак, як зазначили джерела, у лютому в Білому домі з'явилася мережа WiFi Starlink Guest, яка вимагала від користувачів лише пароль, а не ім'я користувача або другу форму аутентифікації. Ця мережа WiFi все ще з'являлася на телефонах відвідувачів Білого дому цього тижня.
Starlink нічого не вимагає. Він дозволяє передавати дані без будь-якого запису або відстеження, — заявило одне з джерел. — ІТ-системи Білого дому мали дуже суворий контроль доступу до мережі. Ви повинні були постійно перебувати в повному тунельному VPN. Якщо ви не перебуваєте в VPN, пристрої, видані Білим домом, не можуть підключатися до зовнішнього світу.
У виданні пояснили, що повне тунельне VPN-з'єднання захищає всі дані, що надсилаються та отримуються, а також може контролювати або блокувати будь-який контент.
Деякі колишні чиновники Білого дому звернулися до демократів у Комітеті з нагляду Палати представників зі своїми занепокоєннями, але, за словами представника цих демократів, вони не отримали відповіді на свої запитання щодо Starlink.
Сміливі інформатори поділилися з Комітетом важливою інформацією, що викликає занепокоєння, і ми проводимо кілька розслідувань щодо використання адміністрацією Трампа Starlink у Білому домі та в уряді, — йдеться в електронному листі демократа Стівена Ф. Лінч, виконувача обов'язки голови Комітету. — Це може підірвати нашу національну безпеку, розкривши конфіденційні дані та інформацію хакерам, нашим супротивникам або тим, хто бажає завдати шкоди американцям.