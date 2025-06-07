У Білому домі занепокоїлися через встановлений на території Starlink Маска — що трапилося

Загадковий Starlink у Білому домі несе небезпеку

За інформацією трьох джерел, знайомих із ситуацією, фахівців, що відповідають за комунікаційні системи Білого дому, не поінформували заздалегідь про встановлення термінала Starlink на даху сусідньої будівлі Ейзенхауера в лютому цього року.

Зазвичай у Білому домі персональні телефони в гостьових мережах Wi-Fi вимагають імена та паролі, які відстежуються та дезактивуються через тиждень. Робочі комп'ютери захищені спеціальними програмами, а взаємодія співробітників із зовнішнім світом "дуже ретельно відстежується", з реєстрацією ідентифікаторів пристроїв та часу всіх передач. Поширити

Однак, як зазначили джерела, у лютому в Білому домі з'явилася мережа WiFi Starlink Guest, яка вимагала від користувачів лише пароль, а не ім'я користувача або другу форму аутентифікації. Ця мережа WiFi все ще з'являлася на телефонах відвідувачів Білого дому цього тижня.

Starlink нічого не вимагає. Він дозволяє передавати дані без будь-якого запису або відстеження, — заявило одне з джерел. — ІТ-системи Білого дому мали дуже суворий контроль доступу до мережі. Ви повинні були постійно перебувати в повному тунельному VPN. Якщо ви не перебуваєте в VPN, пристрої, видані Білим домом, не можуть підключатися до зовнішнього світу.

У виданні пояснили, що повне тунельне VPN-з'єднання захищає всі дані, що надсилаються та отримуються, а також може контролювати або блокувати будь-який контент.

З'єднання Starlink означає, що пристрої Білого дому можуть виходити з мережі та виходити через шлюзи. ... Це допоможе вам обійти систему безпеки. Поширити

Деякі колишні чиновники Білого дому звернулися до демократів у Комітеті з нагляду Палати представників зі своїми занепокоєннями, але, за словами представника цих демократів, вони не отримали відповіді на свої запитання щодо Starlink.