Украина первой в Европе запустит мобильный интернет от Starlink
Категория
Технологии
Дата публикации

Украина первой в Европе запустит мобильный интернет от Starlink

Starlink
Читати українською
Источник:  Reuters

Украина станет первой среди европейских стран, которая запустит мобильный интернет от Starlink. Генеральный директор "Киевстар" Александр Комаров говорит, что до конца 2025 года компания запустит обмен сообщениями, а в середине 2026 – мобильную спутниковую связь.

Главные тезисы

  • Украина станет первой среди европейских стран, которая запустит мобильный интернет от Starlink благодаря соглашению между Киевстаром и Starlink.
  • Технология Direct to Cell позволит пользователям иметь стабильную связь даже в регионах с плохим покрытием, используя спутниковую связь как сотовые башни.

В Украине появится мобильный интернет от Starlink

Испытания мобильной связи от Starlink начались в конце 2024 года. 30 декабря "Киевстар" и Starlink подписали соглашение о внедрении спутниковой связи Direct to Cell в Украине.

Используя такой тип соединения, пользователи смогут подключаться к спутникам, которые функционируют в качестве башен сотовой связи и передают телефонные сигналы из космоса непосредственно на смартфоны.

Первый этап — обмен сообщениями через OTT (over-the-top)... То есть обмен сообщениями через WhatsApp, Signal и другие системы Он будет внедрен до конца года.

Использование технологий Starlink позволит абонентам Киевстар иметь стабильную связь даже в регионах с плохим покрытием.

Технология Direct to Cell, в частности, использует модемы eNodeB, выполняющие роль сотовой башни в космосе, благодаря чему связь будет работать с LTE-смартфонами без нужд в аппаратных или программных обновлениях.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Starlink для ВСУ. В Польше жестко ответили на угрозы Маска
Сикорский
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Аналоги Starlink. Украина совместно со Швецией будет производить спутниковые терминалы
спутник
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Белом доме забеспокоились из-за установленного на территории Starlink Маска — что случилось
Белый дом

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?