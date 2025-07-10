Украина первой в Европе запустит мобильный интернет от Starlink

Украина станет первой среди европейских стран, которая запустит мобильный интернет от Starlink. Генеральный директор "Киевстар" Александр Комаров говорит, что до конца 2025 года компания запустит обмен сообщениями, а в середине 2026 – мобильную спутниковую связь.

В Украине появится мобильный интернет от Starlink

Испытания мобильной связи от Starlink начались в конце 2024 года. 30 декабря "Киевстар" и Starlink подписали соглашение о внедрении спутниковой связи Direct to Cell в Украине.

Используя такой тип соединения, пользователи смогут подключаться к спутникам, которые функционируют в качестве башен сотовой связи и передают телефонные сигналы из космоса непосредственно на смартфоны.

Первый этап — обмен сообщениями через OTT (over-the-top)... То есть обмен сообщениями через WhatsApp, Signal и другие системы Он будет внедрен до конца года. Поделиться

Использование технологий Starlink позволит абонентам Киевстар иметь стабильную связь даже в регионах с плохим покрытием.