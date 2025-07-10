Украина первой в Европе запустит мобильный интернет от Starlink

Украина станет первой среди европейских стран, которая запустит мобильный интернет от Starlink. Генеральный директор "Киевстар" Александр Комаров говорит, что до конца 2025 года компания запустит обмен сообщениями, а в середине 2026 – мобильную спутниковую связь.
Главные тезисы
- Украина станет первой среди европейских стран, которая запустит мобильный интернет от Starlink благодаря соглашению между Киевстаром и Starlink.
- Технология Direct to Cell позволит пользователям иметь стабильную связь даже в регионах с плохим покрытием, используя спутниковую связь как сотовые башни.
В Украине появится мобильный интернет от Starlink
Испытания мобильной связи от Starlink начались в конце 2024 года. 30 декабря "Киевстар" и Starlink подписали соглашение о внедрении спутниковой связи Direct to Cell в Украине.
Используя такой тип соединения, пользователи смогут подключаться к спутникам, которые функционируют в качестве башен сотовой связи и передают телефонные сигналы из космоса непосредственно на смартфоны.
Использование технологий Starlink позволит абонентам Киевстар иметь стабильную связь даже в регионах с плохим покрытием.
Технология Direct to Cell, в частности, использует модемы eNodeB, выполняющие роль сотовой башни в космосе, благодаря чему связь будет работать с LTE-смартфонами без нужд в аппаратных или программных обновлениях.
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