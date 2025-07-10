Україна першою в Європі запустить мобільний інтернет від Starlink

Україна стане першою серед європейських країн, що запустить мобільний інтернет від Starlink. Генеральний директор "Київстар" Олександр Комаров каже, що до кінця 2025 року компанія запустить обмін повідомленнями, а у середині 2026 – мобільний супутниковий зв'язок.

В Україні з’явиться мобільний інтернет від Starlink

Випробування мобільного зв'язку від Starlink розпочалися наприкінці 2024 року. 30 грудня "Київстар" та Starlink підписали угоду щодо впровадження супутникового зв'язку Direct to Cell в Україні.

Використовуючи такий тип з'єднання, користувачі зможуть підключатися до супутників, що функціонують як вежі стільникового зв'язку та передають телефонні сигнали з космосу безпосередньо на смартфони.

Перший етап — обмін повідомленнями через OTT (over-the-top)... Тобто обмін повідомленнями через WhatsApp, Signal та інші системи. Він буде впроваджений до кінця року. І, ймовірно, на початку 2026 року, а давайте будемо безпечніше, у другому кварталі 2026 року ми зможемо запропонувати мобільний супутниковий широкосмуговий доступ до даних та голосу. Поширити

Використання технологій Starlink дозволить абонентам "Київстар" мати стабільний зв'язок навіть у регіонах з поганим покриттям.