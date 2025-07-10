Україна першою в Європі запустить мобільний інтернет від Starlink
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Технології
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Україна першою в Європі запустить мобільний інтернет від Starlink

Starlink
Джерело:  Reuters

Україна стане першою серед європейських країн, що запустить мобільний інтернет від Starlink. Генеральний директор "Київстар" Олександр Комаров каже, що до кінця 2025 року компанія запустить обмін повідомленнями, а у середині 2026 – мобільний супутниковий зв'язок.

Головні тези:

  • Угода між Київстар та Starlink передбачає запуск мобільного інтернету від Starlink в Україні до 2026 року.
  • Технологія Direct to Cell дозволить користувачам мати стабільний зв'язок навіть у регіонах з поганим покриттям.
  • Використовуючи супутниковий зв'язок, абоненти зможуть підключатися до супутників, які функціонують як стільникові вежі, та отримувати сигнали безпосередньо на смартфони.

В Україні з’явиться мобільний інтернет від Starlink

Випробування мобільного зв'язку від Starlink розпочалися наприкінці 2024 року. 30 грудня "Київстар" та Starlink підписали угоду щодо впровадження супутникового зв'язку Direct to Cell в Україні.

Використовуючи такий тип з'єднання, користувачі зможуть підключатися до супутників, що функціонують як вежі стільникового зв'язку та передають телефонні сигнали з космосу безпосередньо на смартфони.

Перший етап — обмін повідомленнями через OTT (over-the-top)... Тобто обмін повідомленнями через WhatsApp, Signal та інші системи. Він буде впроваджений до кінця року. І, ймовірно, на початку 2026 року, а давайте будемо безпечніше, у другому кварталі 2026 року ми зможемо запропонувати мобільний супутниковий широкосмуговий доступ до даних та голосу.

Використання технологій Starlink дозволить абонентам "Київстар" мати стабільний зв'язок навіть у регіонах з поганим покриттям.

Технологія Direct to Cell, зокрема, використовує модеми eNodeB, що виконують роль стільникової вежі у космосі, завдяки чому зв'язок працюватиме з LTE-смартфонами без потреб в апаратних чи програмних оновленнях.

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