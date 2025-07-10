Україна першою в Європі запустить мобільний інтернет від Starlink

Україна стане першою серед європейських країн, що запустить мобільний інтернет від Starlink. Генеральний директор "Київстар" Олександр Комаров каже, що до кінця 2025 року компанія запустить обмін повідомленнями, а у середині 2026 – мобільний супутниковий зв'язок.
Головні тези:
- Угода між Київстар та Starlink передбачає запуск мобільного інтернету від Starlink в Україні до 2026 року.
- Технологія Direct to Cell дозволить користувачам мати стабільний зв'язок навіть у регіонах з поганим покриттям.
- Використовуючи супутниковий зв'язок, абоненти зможуть підключатися до супутників, які функціонують як стільникові вежі, та отримувати сигнали безпосередньо на смартфони.
В Україні з’явиться мобільний інтернет від Starlink
Випробування мобільного зв'язку від Starlink розпочалися наприкінці 2024 року. 30 грудня "Київстар" та Starlink підписали угоду щодо впровадження супутникового зв'язку Direct to Cell в Україні.
Використовуючи такий тип з'єднання, користувачі зможуть підключатися до супутників, що функціонують як вежі стільникового зв'язку та передають телефонні сигнали з космосу безпосередньо на смартфони.
Використання технологій Starlink дозволить абонентам "Київстар" мати стабільний зв'язок навіть у регіонах з поганим покриттям.
Технологія Direct to Cell, зокрема, використовує модеми eNodeB, що виконують роль стільникової вежі у космосі, завдяки чому зв'язок працюватиме з LTE-смартфонами без потреб в апаратних чи програмних оновленнях.
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