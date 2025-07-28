Альтернатива Starlink. Україна, Британія та Норвегія можуть приєднатися до IRIS²

Британія, Норвегія і Україна, які не входять до Євросоюзу, можуть приєднатися до безпечної супутникової мережі зв'язку ЄС IRIS², яка є альтернативою Starlink Ілона Маска.
Головні тези:
- Україна, Британія та Норвегія мають можливість приєднатися до супутникової мережі IRIS² ЄС.
- Проєкт IRIS² є альтернативою популярній супутниковій мережі Starlink.
- Єврокомісар зазначив, що позитивно сприймає можливе приєднання країн, що не є членами ЄС, до програми IRIS².
Україна, Британія та Норвегія можуть приєднатися до IRIS²
Про це заявив комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.
На запитання, чи можуть країни — не члени ЄС приєднатися до космічної програми, Кубілюс відповів, що не був би проти.
За його словами, Норвегія вже веде переговори з Єврокомісією про приєднання до IRIS², водночас Україна та Велика Британія наразі не розпочали перемовини.
Ісландія, що, як і Норвегія, входить до Європейської економічної зони, на початку цього місяця завершила переговори з Єврокомісією щодо участі в IRIS².
Кілька тижнів тому був представлений проєкт Космічного закону ЄС, який уже викликав інтенсивні залаштункові переговори. Його положення можуть у майбутньому перешкоджати таким компаніям, як SpaceX Ілона Маска, що надають супутникові послуги, отримувати доступ до споживачів. Утім, на остаточне затвердження законодавства піде кілька років.
Кубілюс заявив, що поки що не було жодної негативної реакції на проєкт.
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