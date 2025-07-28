Альтернатива Starlink. Україна, Британія та Норвегія можуть приєднатися до IRIS²

Британія, Норвегія і Україна, які не входять до Євросоюзу, можуть приєднатися до безпечної супутникової мережі зв'язку ЄС IRIS², яка є альтернативою Starlink Ілона Маска.

Україна, Британія та Норвегія можуть приєднатися до IRIS²

Про це заявив комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

На запитання, чи можуть країни — не члени ЄС приєднатися до космічної програми, Кубілюс відповів, що не був би проти.

За його словами, Норвегія вже веде переговори з Єврокомісією про приєднання до IRIS², водночас Україна та Велика Британія наразі не розпочали перемовини.

Єврокомісар додав, що Британія має значні досягнення в космічній галузі, а в України є чималий потенціал, оскільки за радянських часів вона була ключовим космічним центром. Поширити

Ісландія, що, як і Норвегія, входить до Європейської економічної зони, на початку цього місяця завершила переговори з Єврокомісією щодо участі в IRIS².

На тлі загального занепокоєння щодо рівня домінування супутникової групи Starlink на космічному телекомунікаційному ринку мережа IRIS², що, як очікується, коштуватиме 10,6 млрд євро і складатиметься з близько 280 супутників після запуску у 2030-х роках, може перебрати на себе частку ринку. Поширити

Кілька тижнів тому був представлений проєкт Космічного закону ЄС, який уже викликав інтенсивні залаштункові переговори. Його положення можуть у майбутньому перешкоджати таким компаніям, як SpaceX Ілона Маска, що надають супутникові послуги, отримувати доступ до споживачів. Утім, на остаточне затвердження законодавства піде кілька років.

Кубілюс заявив, що поки що не було жодної негативної реакції на проєкт.