Альтернатива Starlink. Украина, Великобритания и Норвегия могут присоединиться к IRIS²

Не входящие в Евросоюз Великобритания, Норвегия и Украина могут присоединиться к безопасной спутниковой сети связи ЕС IRIS², которая является альтернативой Starlink Илона Маска.
Главные тезисы
- Проект IRIS² ЕС предлагает альтернативу Starlink и может привлечь Украину, Великобританию и Норвегию в свои ряды.
- Возможное присоединение стран, не входящих в ЕС, к программе IRIS² положительно воспринято еврокомиссаром по обороне и космосу.
- Сеть IRIS², стоимостью 10,6 млрд евро и включающая около 280 спутников, может стать конкурентом для Starlink на рынке космических телекоммуникаций.
Украина, Великобритания и Норвегия могут присоединиться к IRIS²
Об этом заявил комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
На вопрос, могут ли страны не члены ЕС присоединиться к космической программе, Кубилюс ответил, что не был бы против.
По его словам, Норвегия уже ведет переговоры с Еврокомиссией о присоединении к IRIS², в то же время Украина и Великобритания не начали переговоры.
Исландия, которая, как и Норвегия, входит в Европейскую экономическую зону, в начале этого месяца завершила переговоры с Еврокомиссией по участию в IRIS².
Несколько недель назад был представлен проект Космического закона ЕС, который уже вызвал интенсивные переговоры. Его положения могут в будущем препятствовать таким компаниям как SpaceX Илона Маска, предоставляющим спутниковые услуги, получать доступ к потребителям. Впрочем, на окончательное утверждение законодательства уйдет несколько лет.
Кубилюс заявил, что пока не последовало никакой негативной реакции на проект.
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