Альтернатива Starlink. Украина, Великобритания и Норвегия могут присоединиться к IRIS²

Не входящие в Евросоюз Великобритания, Норвегия и Украина могут присоединиться к безопасной спутниковой сети связи ЕС IRIS², которая является альтернативой Starlink Илона Маска.

Украина, Великобритания и Норвегия могут присоединиться к IRIS²

Об этом заявил комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

На вопрос, могут ли страны не члены ЕС присоединиться к космической программе, Кубилюс ответил, что не был бы против.

По его словам, Норвегия уже ведет переговоры с Еврокомиссией о присоединении к IRIS², в то же время Украина и Великобритания не начали переговоры.

Еврокомиссар добавил, что Великобритания имеет значительные достижения в космической отрасли, а у Украины есть немалый потенциал, поскольку в советское время она была ключевым космическим центром. Поделиться

Исландия, которая, как и Норвегия, входит в Европейскую экономическую зону, в начале этого месяца завершила переговоры с Еврокомиссией по участию в IRIS².

На фоне общей обеспокоенности уровня доминирования спутниковой группы Starlink на космическом телекоммуникационном рынке сеть IRIS², которая, как ожидается, будет стоить 10,6 млрд евро и будет состоять из около 280 спутников после запуска в 2030-х годах, может взять на себя долю рынка. Поделиться

Несколько недель назад был представлен проект Космического закона ЕС, который уже вызвал интенсивные переговоры. Его положения могут в будущем препятствовать таким компаниям как SpaceX Илона Маска, предоставляющим спутниковые услуги, получать доступ к потребителям. Впрочем, на окончательное утверждение законодательства уйдет несколько лет.

Кубилюс заявил, что пока не последовало никакой негативной реакции на проект.