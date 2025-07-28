Альтернатива Starlink. Украина, Великобритания и Норвегия могут присоединиться к IRIS²
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Мир
Дата публикации

Альтернатива Starlink. Украина, Великобритания и Норвегия могут присоединиться к IRIS²

IRIS²
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Источник:  Euractiv

Не входящие в Евросоюз Великобритания, Норвегия и Украина могут присоединиться к безопасной спутниковой сети связи ЕС IRIS², которая является альтернативой Starlink Илона Маска.

Главные тезисы

  • Проект IRIS² ЕС предлагает альтернативу Starlink и может привлечь Украину, Великобританию и Норвегию в свои ряды.
  • Возможное присоединение стран, не входящих в ЕС, к программе IRIS² положительно воспринято еврокомиссаром по обороне и космосу.
  • Сеть IRIS², стоимостью 10,6 млрд евро и включающая около 280 спутников, может стать конкурентом для Starlink на рынке космических телекоммуникаций.

Украина, Великобритания и Норвегия могут присоединиться к IRIS²

Об этом заявил комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

На вопрос, могут ли страны не члены ЕС присоединиться к космической программе, Кубилюс ответил, что не был бы против.

По его словам, Норвегия уже ведет переговоры с Еврокомиссией о присоединении к IRIS², в то же время Украина и Великобритания не начали переговоры.

Еврокомиссар добавил, что Великобритания имеет значительные достижения в космической отрасли, а у Украины есть немалый потенциал, поскольку в советское время она была ключевым космическим центром.

Исландия, которая, как и Норвегия, входит в Европейскую экономическую зону, в начале этого месяца завершила переговоры с Еврокомиссией по участию в IRIS².

На фоне общей обеспокоенности уровня доминирования спутниковой группы Starlink на космическом телекоммуникационном рынке сеть IRIS², которая, как ожидается, будет стоить 10,6 млрд евро и будет состоять из около 280 спутников после запуска в 2030-х годах, может взять на себя долю рынка.

Несколько недель назад был представлен проект Космического закона ЕС, который уже вызвал интенсивные переговоры. Его положения могут в будущем препятствовать таким компаниям как SpaceX Илона Маска, предоставляющим спутниковые услуги, получать доступ к потребителям. Впрочем, на окончательное утверждение законодательства уйдет несколько лет.

Кубилюс заявил, что пока не последовало никакой негативной реакции на проект.

Пока я не получил никаких намеков на то, что американцы отреагируют на Космический закон ЕС.

Андрюс Кубилюс

Андрюс Кубилюс

Еврокомиссар по обороне и космосу

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