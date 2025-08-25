Подарок Путину. Польша не будет финансировать Starlink для Украины — подробности скандала

Вице-премьер Кшиштоф Гавковский подверг критике решение президента Польши Кароля Навроцкого, который 25 августа решил наложить вето на закон, касающийся помощи украинским беженцам.
Конец интернета Starlink для Украины: что известно о скандале в Польше
Об этом он написал в соцсети Х.
Гавковский заявил, что "президентские вето бьют наугад" после того, как Навроцкий ветировал закон, касающийся помощи украинцам.
Prezydenckie weta tną na oślep! Karol Nawrocki wyłącza swoją decyzją Internet Ukrainie, bo de facto to oznacza jego decyzja dotyczącą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.— Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) August 25, 2025
To koniec internetu Starlink, który Polska dostarcza toczącej wojnę Ukrainie. To również koniec wsparcia dla…
Гавковский заявил, что не может представить "лучший подарок" для армии главы Кремля Владимира Путина, чем отключение Украины от интернета.
Господин президент, Вы должны прекратить слепо наносить удары в сторону правительства во имя политической борьбы. Вы вредите людям, борющимся за свою независимость, и в то же время помогаете России.
Украина значительно полагается на услуги спутниковой связи Starlink компании Илона Маска SpaceX.
На фоне неопределенности будущего Starlink в Украине европейские государства обсуждали альтернативные варианты ее обеспечения спутниковой связью.
