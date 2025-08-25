Подарок Путину. Польша не будет финансировать Starlink для Украины — подробности скандала
Категория
Мир
Дата публикации

Подарок Путину. Польша не будет финансировать Starlink для Украины — подробности скандала

Starlink
Read in English
Читати українською

Вице-премьер Кшиштоф Гавковский подверг критике решение президента Польши Кароля Навроцкого, который 25 августа решил наложить вето на закон, касающийся помощи украинским беженцам.

Главные тезисы

  • Президент Польши накладывает вето на закон о помощи украинским беженцам, что приводит к прекращению финансирования Starlink для Украины.
  • Отключение Украины от интернета Starlink может повлечь за собой прекращение поддержки хранения данных украинской администрации в безопасном месте.
  • Решение президента Польши ограничивает доступ Украины к услугам спутниковой связи компании Илона Маска SpaceX, что вызывает обсуждения альтернативных вариантов обеспечения связи в регионе.

Конец интернета Starlink для Украины: что известно о скандале в Польше

Об этом он написал в соцсети Х.

Гавковский заявил, что "президентские вето бьют наугад" после того, как Навроцкий ветировал закон, касающийся помощи украинцам.

Кароль Навроцкий своим решением отключает интернет Украины, ведь де-факто это означает его решение по закону о помощи гражданам Украины. Это конец интернета Starlink, который Польша дает воюющей Украине. Это также конец поддержки хранения данных украинской администрации в безопасном месте.

Гавковский заявил, что не может представить "лучший подарок" для армии главы Кремля Владимира Путина, чем отключение Украины от интернета.

Господин президент, Вы должны прекратить слепо наносить удары в сторону правительства во имя политической борьбы. Вы вредите людям, борющимся за свою независимость, и в то же время помогаете России.

Украина значительно полагается на услуги спутниковой связи Starlink компании Илона Маска SpaceX.

На фоне неопределенности будущего Starlink в Украине европейские государства обсуждали альтернативные варианты ее обеспечения спутниковой связью.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Аналоги Starlink. Украина совместно со Швецией будет производить спутниковые терминалы
спутник
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Приказывал ли Маск выключить Starlink во время контрнаступления ВСУ на Херсонщине — данные инсайдеров
Маск
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Альтернатива Starlink. Украина, Великобритания и Норвегия могут присоединиться к IRIS²
IRIS²

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?