Подарок Путину. Польша не будет финансировать Starlink для Украины — подробности скандала

Вице-премьер Кшиштоф Гавковский подверг критике решение президента Польши Кароля Навроцкого, который 25 августа решил наложить вето на закон, касающийся помощи украинским беженцам.

Об этом он написал в соцсети Х.

Гавковский заявил, что "президентские вето бьют наугад" после того, как Навроцкий ветировал закон, касающийся помощи украинцам.

Кароль Навроцкий своим решением отключает интернет Украины, ведь де-факто это означает его решение по закону о помощи гражданам Украины. Это конец интернета Starlink, который Польша дает воюющей Украине. Это также конец поддержки хранения данных украинской администрации в безопасном месте. Поделиться

Prezydenckie weta tną na oślep! Karol Nawrocki wyłącza swoją decyzją Internet Ukrainie, bo de facto to oznacza jego decyzja dotyczącą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.



To koniec internetu Starlink, który Polska dostarcza toczącej wojnę Ukrainie. To również koniec wsparcia dla… — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) August 25, 2025

Гавковский заявил, что не может представить "лучший подарок" для армии главы Кремля Владимира Путина, чем отключение Украины от интернета.

Господин президент, Вы должны прекратить слепо наносить удары в сторону правительства во имя политической борьбы. Вы вредите людям, борющимся за свою независимость, и в то же время помогаете России.

Украина значительно полагается на услуги спутниковой связи Starlink компании Илона Маска SpaceX.